BTS brechen One Direction Kino-Rekord

Man könnte denken, dass es bald keinen Rekord mehr gibt, den BTS noch nicht gebrochen haben. Doch jetzt haben die sieben Boys es wieder geschafft – mit ihrem Kinofilm „Burn The Stage: The Movie!“

BTS: So viele Millionen spielte der Film schon ein

Laut eines Berichts des „Forbes“-Magazins gab es noch nie zuvor eine Doku über Musiker im Kino, die in den ersten Veröffentlichungstagen so viel Geld eingespielt hat, wie der Film der „Bangtan Boys“! Demnach hat „Burn The Stage: The Movie!““ am allerersten Tag allein in den USA umgerechnet unglaubliche 1,05 Millionen Euro eingespielt und im Lauf der darauffolgenden drei Tage insgesamt sogar 3,1 Millionen Euro! Außerhalb der USA spielte der Streifen im selben Zeitraum nochmal satte 8,1 Millionen Euro ein. Krass! Bis dahin hatten seit 2014 die Jungs von „One Direction“ den Rekord mit ihrem Konzertfilm „One Direction - This is us“ gehalten.

Darum lieben alle „Burn The Stage: The Movie!“

Dass der BTS-Film so durch die Decke geht, ist natürlich keine Überraschung – schließlich rastet die ARMY auf der ganzen Welt über jede noch so kleine News über Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, V und Jungkook aus. Doch eine Sache, die mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass besonders viele Fans ins Kino gegangen sind, ist, dass die Boys bereits im Vorfeld auf ihrem YouTube-Kanal Ausschnitte gezeigt hatten, die später auch im Kinofilm zu sehen waren. So hatten sie ihre Fans natürlich besonders neugierig gemacht! Für „Burn The Stage: The Movie!“ ließen sich die sieben Jungs 2017 monatelang während ihrer "The Wings Tour" von Kameras begleiten und geben ihrer ARMY jetzt jede Menge private Einblicke hinter die Kulissen – und das feiern die Fans natürlich übertrieben!

Das könnte dich auch interessieren: