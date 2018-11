BTS: Süße Streichelspiele

Die Jungs von BTS bringen ihre ARMY mal wieder komplett zum ausflippen… und das mit einer winzig kleinen, aber dafür super süßen Geste!

BTS: Jungkook und V total abgelenkt

Es ist fast egal, was die „Bangtan Boys“ machen – ihre Fans feiern es. Doch was die Jungs jetzt bei einem Interview abgeliefert haben, sorgt für einen regelrechten Hype im Netz. Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, V und Jungkook hatten sich dafür brav vor der Kamera positioniert, um die Fragen des Interviewers zu beantworten. Doch so richtig konzentriert schienen Jungkook und V nicht so sein, denn die Aufmerksamkeit der beiden lag auf etwas ganz anderem: Sugas Haaren!

i can’t breathe jungoo n tae playing with yoongis hair AND SGSJ JIMINS REACTIONS DBDBSSJSJ@BTS_twt pic.twitter.com/iyjiqhUaGl — victoria (@yoongispuppy) 14. November 2018

Braucht Suga ein Umstyling?

Anstatt in die Kamera zu gucken, zogen es die zwei Koreaner vor, ihrem Bandkollegen durch seine aktuell rotbraunen Haare zu wuscheln. Und das auch noch, während Suga gerade ganz professionell versuchte, eine Frage zu beantworten! Ganz schön frech von den anderen beiden! Ob das Interview wohl so langweilig war? Oder ob sie mit der Frisur des 25-Jährigen unzufrieden waren und ihm ein Umstyling verpassen wollten? Man weiß es nicht…

BTS: Die Fans rasten aus vor Begeisterung

Was auch immer der Grund der ausgiebigen Kopf-Streichelaktion war, die ARMY feiert Jungkook und V total dafür. „Ich kann nicht mehr atmen“, kommentierte ein aufgeregtes Fangirl das Video dazu auf Twitter. „Das ist sooo witzig“, schrieb ein anderer Fan und ein dritter fand das Ganze „Sooo süß!“ Und auch Suga selbst scheint es nicht so schlecht gefunden zu haben, dass seine beiden BTS-Kollegen lieber mit seinen Haaren spielten, als sich auf das Interview zu konzentrieren. Zumindest wirkte er in dem Interview ziemlich entspannt ;)

ID D SHSHSIDJSJ I LOVE SO MUCH pic.twitter.com/PvwBdlVh4D — victoria (@yoongispuppy) 14. November 2018

