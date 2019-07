BTS: V beichtet schlimme Hautkrankheit!

BTS-Mitglied V über seine Hautkrankheit

Aktuell sind BTS auf großer "Love Yourself – Speak Yourself" Welttournee und viel unterwegs. Auf Twitter findet man täglich unglaubliche Videos von ihren Konzerten und ihre Europaauftritte der K-Pop-Band kommen bald sogar ins Kino! Die Mitglieder RM, Jungkook, V, Jin, Jimin, Suga und J-Hope wollen ihren Fans eben nah sein. Deshalb haben sie auch eine eigene Community-Plattform für ihre Band entwickelt "Weverse". Dort hat V persönlich auf den Post eines Fans geantwortet und verraten, dass er an einer Hautkrankheit leidet, die "Cholinerge Urticaria" heißt. Übersetzt bedeutet sein Post: "Nein, ich habe Cholinergic Urticaria, das bei mir Juckreiz auslöst." Aber was genau ist "Cholinerge Urticaria"? Generell handelt es sich bei dieser Hautkrankheit, um eine allergische Reaktion. Ein Nesselfieber, welches sich bei erhöhter Körpertemperatur mit Hautrötung, Juckreiz und Quaddelbildung auswirkt. Diese Krankheit ist vor allem bei jungen Menschen ausgeprägt. Typische Auslöser sind zum Beispiel zu warmes Duschen/Baden, emotionaler Stress und anstrengende körperliche Aktivität. Oft bilden sich dann rote Punkte am Körper, vor allem im Brustbereich und an den Armen.

💜 “even his tickling [himself] is pure ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ”

🐯 “no, i have cholinergic allergy. itchy itchy” pic.twitter.com/EQOvrLLFj9 — doolset🍊 (@doolsetbangtan) 13. Juli 2019

Fans in Sorge um BTS-Mitglied V

Um dieser Hautkrankheit vorzubeugen, sollte man eigentlich die möglichen Auslöser meiden, da die Beschwerden meistens ohne Medikamente behandelt werden. Es gibt jedoch Antihistaminika, die bei starken Beschwerden oder zur Vorbeugung eingenommen werden können. Für BTS-Mitglied V ist es beinahe unmöglich die Auslöser zu vermeiden. Schließlich ist sein Terminplan ziemlich stressig und die Konzerte durch die aufwendigen Choreografien sicher auch körperlich anstrengend. Es ist also wahrscheinlich, dass Kim Taehyung (V) regelmäßig unter den Auswirkungen der Hautkrankheit leidet. Wir hoffen wirklich sehr, dass es den talentierten K-Pop-Star nicht zu sehr einschränkt! In den Kommentaren spekulieren deshalb viele Fans, ob das der Grund dafür ist, dass V so viel Wasser auf der Bühne trinkt und meistens lockere Klamotten trägt. Außerdem bedanken sich auch viele Fans bei V für seine Ehrlichkeit. Vielleicht trauen sich jetzt ein paar mehr Leute, offen über ihre Probleme zu sprechen – schließlich ist da nichts Schlimmes dran! Fun Fact: Die Suchanfragen nach "Cholinergic Urticaria" sind seit Vs Geständnis enorm gestiegen – die ARMY scheint sich also wirklich zu sorgen und informiert sich wie immer gründlichst.

