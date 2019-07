BTS: Unglaubliches Video vom Konzert!

BTS: So unglaublich sind ihre Konzerte

Viele K-Pop Fans haben ein ganz großes Ziel: Ihre Idole live zu erleben! RM, Jungkook, V, Jin, Jimin, Suga und J-Hope von BTS sind deshalb gerade auch auf großer "Love Yourself: Speak Yourself" Welttournee. Die Tour wird am 26. Oktober 2019 im Olympischen Stadion in Seoul, Korea ihr großes Finale feiern. Bei ihrem gestrigen Konzert in Japan haben sich die Jungs etwas ganz Besonderes ausgedacht. Band-Mitglied Taehyung (V) ist einmal über die Bühne gelaufen, um von jedem Mitglied ein großes Herz auf Video einzufangen. Dieses unglaubliche Video vom Konzert haben BTS dann auf Twitter veröffentlicht. Extra für alle Fans, die nicht beim Konzert dabei sein können – sooo süß! Kein Wunder, dass die ARMY dieses Video extrem feiert. Nach nur einem Tag hat es schon fast 340.000 Retweets und 890.000 Herzen. In den Kommentaren findet man Aussagen wie: "Ich wünsche jedem, dass er/sie BTS einmal Live erleben kann." So schön zu sehen, wie krass sich die Community untereinander supportet.

BTS: So erfolgreich sind ihre Konzerte

Auf dem Video fällt außerdem eine Sache besonders auf: die atemberaubende Menschenmenge! Im Hintergrund haben nämlich tausende Fans ihre Lichter an. Wie funkelnde Sterne strahlen sie ihre Idole an. Seit fast einem Jahr sind RM, Jungkook, V, Jin, Jimin, Suga und J-Hope jetzt auf Welttournee. Von ihrem Besuch in Europa wird es bald sogar einen Kinofilm geben: "Bring the Soul: The Movie". Außerdem sind die Konzerte von BTS immer in Sekundenschnelle ausverkauft. Auf ihrem Konzert in Brasilien herrschte sogar Ausnahmezustand, weil 100.000 Fans mit BTS feierten. Der Hype ist real! Und wir können es kaum erwarten, bis die Jungs mal wieder in Deutschland sind!

Das könnte dich auch interessieren: