BTS: Diese Songs stehen kurz vor 100 Millionen Views 🎶

BTS regieren YouTube

Egal, was die K-Pop-Band anfasst, sei es Musik, Videos, Merchandise oder Serien und Filme, einfach alles wird ein Hit. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass BTS erfolgreicher sind als alle anderen Stars, die 2012 oder später debütiert haben. Dazu gehören auch krasse Künstler wie Ariana Grande, Shawn Mendes oder Billie Eilish. Der Grund: Sie sind den anderen alleine in Sachen Albumverkäufe meilenweit voraus. Aber auch auf YouTube gibt es kaum Musik, die so oft gehört wird, wie die Songs von BTS. Und dafür gibt es sogar einen eindeutigen Hinweis.

DIESE BTS-Tracks sind auf YouTube extrem beliebt

Vor Kurzem hat BTS-Member J-Hope erst eine Single namens "CNS" mit Becky G rausgebracht und auch mit Musiker Lauv gibt's einen gemeinsamen Song. Auf YouTube gehören diese aber auch ältere Lieder der Boys zu den am meisten gehörten. Das zeigt eine neue Liste, die gerade auf Twitter rumgeht. Darauf ist zu lesen, dass 12 Titel mehr oder weniger bald 100 Millionen Views erreichen wird. Auf dem ersten Platz ist da "Airplane Pt.2" mit 92,5 Millionen, "IDOL" mit 85,7 Millionen und "Chicken Noodle Soup" mit 81,4 Millionen Aufrufen. Die ganze Liste mit 12 der BTS-Songs seht ihr hier:

