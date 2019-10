Suga's Rat an BTS-Bro V

Im offiziellen, japanischen ARMY-Magazin sind in der aktuellen Ausgabe liebe Nachrichten von Suga an seine Kollegen und Freunde von BTS zu lesen. Die sind natürlich total positiv und voller Support für jeden einzelnen der Boys. Doch eine Botschaft sticht besonders heraus, nämlich die an V. Suga schreibt darin: "Du bist so gewachsen. Ich weiß, dass du dein Bestes gegeben hast und dich extrem angestrengt hast. Aber ich denke, du siehst das nicht so, Taehyung. Ich fürchte, du fokussierst dich auf deine Fehler und machst sie zu deiner Schwäche. Aber es gibt keinen Grund, an den Fehlern, die du in der Vergangenheit gemacht hast, hängenzubleiben. Es okay, einfach du selbst zu sein." Wow, was soll man dazu noch sagen. Es ist einfach so schön zu sehen, wie sehr sich die BTS-Jungs unterstützen, was auch die ARMY extrem berührt.

Die BTS-Fans sind von Suga's Worten begeistert

Nachdem die Nachricht nun auch bei den internationalen BTS-Followern angekommen ist, häufen sich die Tweets, in denen sie beschreiben, wie viel ihnen selbst diese Message bedeutet. So meinen sie zum Beispiel: "Das ist so süß omg Ich weine nicht ich bin OK", "Das ist einer der Gründe, wieso ich BTS liebe. Die Liebe, die sie miteinander teilen, ist alles, Ich hoffe und bete, dass sie für immer zusammen bleiben" oder"Ich liebe die Beziehung von Suga und V wirklich und auch den weisen Rat, der für uns so wichtig ist." Damit hat Suga scheinbar extrem viele Menschen erreicht, die sich seine Worte, die wirklich auf jeden zutreffen, hoffentlich zu Herzen nehmen.🙏🏻

