BTS: Verrückter neuer Merch

BTS bringen neues Merchandise auf den Markt – und diesmal handelt es sich um einen ganz besonderen außergewöhnlichen Fan-Artikel der K-Pop-Band: Kontaktlinsen ! Das Label "Big Hit Entertainment", bei dem BTS bekanntlich unter Vertrag stehen, kooperierte dafür mit dem Linsen-Herseller MTPR SC. Die Kontaktlinsen werden exklusiv im koreanischen Kaufhaus "Lotte Department Store" erhältlich sein, dessen Hauptsitz sich in Sogong-dong, Jung-gu, Seoul, Südkorea befindet. Im Rahmen von BTS' Jamsil World Tour gibt es deshalb vom 3. bis zum 9. Oktober 2019 NUR dort die Kontaktlinsen zu kaufen.

BTS: Das sind die "Boy With Luv"-Kontaktlinsen

Die BTS-Kontaktinsen gibt es sowohl in Farbe, als auch als ganz normale Sehhilfe mit Stärke zu kaufen. Mega cool: Jeder, der ein Set von den BTS-Kontaktlinsen kauft, bekommt noch ein gratis BTS-Poster dazu! Wer mindestens drei Sets kauft, kriegt zusätzlich noch ein Acryl-Gemälde mit einem der BTS-Mitglieder als Motiv. Wer mindestens 500,000 KRW (ca. 380€) dafür ausgibt, bekommt ein Gemälde, das die gesamte Boygroup zeigt. Hier kannst du in einem Unboxing-Video sehen, was noch so dazu gehört:

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!