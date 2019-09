BTS-Star J-Hope & Becky G: Höre hier in “CNS” rein!

Becky G und BTS-Mitglied J-Hope releasen Song "CNS"

Die ARMY hatte recht, als sie nach den geheimnisvollen Tweets von BTS und Becky G sofort vermuteten, dass sie zusammen einen Song veröffentlichen. Noch gestern Abend wurde offiziell verkündet, dass ihr Track "Chicken Noodle Soup" heute am Freitag released wird. Das ist mittlerweile schon passiert und wir können ihn alle auf YouTube und Co. anhören. Und der macht richtig Spaß mit coolem Beat zum Abgehen und funny Lyrics. Denn wenn J-Hope, der "CNS" mit Becky G recorded hat, gerade nicht seinen tollen koreanischen Teil singt oder die Sängerin mit ihrem dran ist, singen sie immer wieder "Chicken Noodle Soup with a Soda on the side" (Hühnernudelsuppe mit einer Limonade dazu).😂 Den BTS-Fans scheint der Track auch gut zu gefallen, denn er geht auf allen Kanälen durch die Decke🙌🏻.

Die BTS-Fans machen "CNS" zum Trend

"Chicken Noodle Soup" ist gerade einmal ein paar Stunden draußen und schon auf Platz eins der weltweiten Hashtag-Trends auf Twitter, dicht gefolgt von J-Hope. Schließlich hat er diesmal als Solokünstler und ohne BTS für den Track mit Becky G kollaboriert. Auch auf YouTube kann man das dazugehörige Musikvideo erst seit Kurzem anschauen und trotzdem hat es schon knapp eine halbe Million Aufrufe und 1,2 Millionen Likes. Heftig, oder?😱 Aber auch kein Wunder, denn die ARMY, die aus unfassbar vielen, internationalen Fans der K-Pop-Stars besteht, unterstützt ihre Boys einfach bei allem, was sie tun. Mal sehen, ob es zu "CNS" auch bald einen Trend-Dance auf TikTok gibt, BTS haben seit gestern dort ja auch einen eigenen Channel und die App damit unzählige neue Nutzer durch die Follower der Band.🎶

