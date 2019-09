BTS haben etwas auf TikTok gepostet

Erst gestern haben wir erfahren, dass wegen BTS jeder in Korea studieren will. Ab heute wird auch jeder Fan wegen der Jungs die App TikTok nutzen. Denn wie sie via Twitter verkündeten ist ihr Channel auf der Musik-App ab sofort online. Zwei Videos haben die sieben Jungs auch schon gepostet. Im ersten machen sie paarweise coole Gesten zu ihrem Song "Boy With Luv" und im zweiten zeigen sie ihre typische Verbeugung als Vorstellung. Band-Leader RM ruft dabei im Hintergrund "Unser TIkTok-Channel ist endlich da". Und da das wieder eine neue, zusätzliche Möglichkeit ist mehr von ihren BTS-Boys zu erfahren, feiert die ARMY zum größten Teil die News natürlich auch total.🙌🏻

Viele Fans downloaden jetzt die TikTok-App

Einige Fans der K-Pop-Megastars finden es nicht sooo cool, dass sie jetzt ihren eigenen TikTok-Kanal haben. Doch dann gibt es wiederum extrem viele, die die App bisher wohl nicht mochten und nie gedacht hätten, dass sie sie mal downloaden würden. Aber für ihre Idole tun sie natürlich alles, schließlich wollen sie nichts von ihnen verpassen. So schreiben manche auf Twitter zum Beispiel: "Army: Ich werde niemals TikTok downloaden, es ist so nutzlos. BTS: Folgt uns auf Twitter. Army: ...." gefolgt von einem Video, auf dem hunderte Fans versuchen sich gleichzeitig durch eine Tür zu quetschen. 😂 Ein anderer meint: "Ratet mal, wer gerade TikTok gedownloaded hat, nachdem er es ewig verarscht hat". So geht es scheinbar vielen Fans, aber wer kann es ihnen auch verdenken. BTS werden sicher auch über diesen Kanal viele coole Clips mit ihren Followern teilen. Mega!👏🏻

Army: I will never download tiktok, is so useless.



BTS: Follow us on tiktok.



Army: ........



pic.twitter.com/HIN6E0PTE3 — 𝘚𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭 𝘪𝘴 𝘬𝘦𝘦𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘦 𝘣𝘶𝘴𝘺 (@OurLittleMochii) 25. September 2019

guess who just downloaded tiktok after making fun of it pic.twitter.com/XY23XXPkKF — ELISA (@sonyeondanchick) 25. September 2019

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!