Dieser „To All The Boys I’ve Loved Before“-Star ist BTS-Fan

BTS: Von Netflix-Star gefeiert

Mega cool: Eine Schauspielerin aus dem berühmten Netflix-Film "To All The Boys I've Loved Before" hat jetzt verraten, dass sie ein BTS-Fan ist! Und zwar "Pretty Little Liars"-Mona Janel Parrish! Sie verfasste jetzt einen Tweet darüber, dass die Dreharbeiten für den neuesten Teil von "TATBILB" fertig sind – gedreht wurde dafür zwei Wochen lang in Seoul, Südkorea. Deshalb schrieb sie: "Seoul. Während ich dich verlasse, bin ich am Boden zerstört. Ich habe dich die letzten zwei Wochen geliebt und mich in das Essen, die Kultur, die Menschen und DIE MUSIK verliebt!"

Janel Parrish: BTS-Fan

Aww, so eine süße Liebeserklärung von Janel Parrish! Sie verlinkt am Ende sogar noch die Jungs von BTS und schreibt: "Ich bin ein großer Fan – für immer!" Damit ist die PLL-Darstellerin echt nicht die einzige in der bunten Hollywood-Welt, die ebenfalls BTS verfallen ist. Sogar Mega-Star Ed Sheeran liebt BTS! Hier siehst du ihren Tweet:

Seoul. As I leave you, I am a wreck. I’ve loved you these two weeks and fallen in love with the food, culture, people, and THE MUSIC. @bts_bighit I’m a new fan for lifeeee — Janel Parrish Long (@JanelParrish) 11. September 2019

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!