Ed Sheeran: Song mit BTS

Ed Sheeran ist selbst ein Megastar, doch von einer Band ist er selbst ein großer Fan: BTS! Jetzt verriet der Sänger, dass ein gemeinsames Projekt bereits in Arbeit ist…

BTS haben viele berühmte Fans

Die Liste der Superstars, die mit BTS zusammenarbeiten wollen, wird immer länger. Erst vor ein paar Tagen verkündete Halsey (24), dass sie gern einen Song mit der angesagten K-Pop-Band aufnehmen würde. Jetzt steht schon der nächste Ausnahmekünstler in den Startlöchern: Ed Sheeran (27)! Doch während andere Stars nur davon träumen, irgendwann mal einen gemeinsamen Track mit den „Bangtan Boys“ aufzunehmen, ist Ed da schon einen Schritt weiter! Denn der bestätigte jetzt, dass er bereits einen Song für RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin und Jungkook geschrieben hat. Und das klingt mehr als vielversprechend. Denn Ed Sheeran ist nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern auch einer der besten Songwriter ever! Wusstet ihr, dass er auch am neuen Song von Little Mix und Nicki Minaj, "Woman Like Me", mitgeschrieben hat?

Ed Sheeran hat einen Song für BTS geschrieben

Zusammen mit dem „Heat“-Magazin spielte der „Perfect“-Sänger jetzt ein Frage-Antwort-Spiel, bei dem Fans dem 27-Jährigen auf Twitter Fragen stellen konnten, die er dann auch direkt live vor der Kamera beantwortete. „Ich wünsche mir eine Kollaboration von Ed Sheeran und BTS, aber wird das jemals passieren?“, fragte ein Fan. „Ich habe ehrlich gesagt schon einen Song für sie geschrieben. Und ich habe gehört, dass sie schon damit herumspielen. Aber ich weiß es nicht sicher. Ich mag BTS echt, sie sind toll!“, sagte der rothaarige Brite mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Jetzt heißt es gespannt abwarten, was BTS zu Eds Song-Vorschlag sagen. Wir fänden diese Collab jedenfalls mega!

Das könnte dich auch interessieren: