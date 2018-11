BTS: Hollywood-Stars im neuen Video

Yes, endlich ist es so weit! Das Video zum gemeinsamen Song „Waste It On Me“ von BTS und DJ Steve Aoki ist seit heute draußen!

„Tote Mädchen lügen nicht“-Star im BTS-Clip

Liebe BTS-Fans, ihr müsst jetzt stark sein. Denn im heiß ersehnten Videoclip zu „Waste It On Me“ sind RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin und Jungkook, die den Track zusammen mit Steve Aoki (40) aufgenommen haben, gar nicht zu sehen. Aber es gibt keinen Grund zum traurig sein, denn es lohnt sich trotzdem, sich das Video reinzuziehen! Denn auch, wenn BTS nicht mitspielen, sind dafür ein paar andere bekannte Gesichter am Start. Eine der Hauptrollen in dem Clip übernimmt Ross Butler (28), den ihr aus „Riverdale“ und „Tote Mädchen lügen nicht“ kennt. Er ist wild am Flirten mit Devon Aoki (36), die nicht nur die Schwester von Steve Aoki ist, sondern auch eine mega bekannte Hollywood-Schauspielerin. Unter anderem spielte sie in den Kinoblockbustern „2 Fast 2 Furious“ und „Sin City“ mit!

ER macht den Clip perfekt

Doch die wichtigste und vor allem witzigste Rolle in „Waste It On Me“ übernimmt Schauspieler und Comedy-Star Ken Jeong (49), den ihr als „Mr. Chow“ aus „Hangover“ kennt. Nicht zuletzt dank ihm ist das Video auch ohne die Boys von BTS mehr als sehenswert und einfach nur mega witzig. Das bestätigen auch die mehr als 3 Millionen Clicks, die der Clip auf YouTube bisher innerhalb nur eines Tages bekommen hat. Aber bevor wir euch jetzt zu viel verraten, zieht ihr euch das Video am besten selbst mal rein.

Übrigens: „Waste It On Me“ ist der erste englischsprachige Track der „Bangtan Boys“!

