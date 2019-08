BTS brechen mit “Bring The Soul: The Movie” Kino-Rekord!

BTS beim Screening ihres neuen Kinofilms

Gestern war es endlich soweit: Der neue Film der K-Pop-Stars BTS mit dem Namen "Bring The Soul: The Movie” wurde released. BTS befinden sich zwar gerade in einer wohlverdienten Tour-Pause, nachdem sie ganze 11 Monate auf Tour waren. Ein Screening ihres neusten Werkes wollten sich die sieben Boys aber dennoch nicht entgehen lassen. Von ihrer Privatvorführung posteten die Jungs natürlich auch fleißig auf Twitter. Und es scheint ganz so als hätte ihnen ihre Dokumentation gefallen. Damit ist das schon der dritte Film über die K-Pop-Megastars. Zuvor erschien der Konzert-Movie "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul" sowie die Doku "Burn the Stage: The Movie" mit einer zugehörigen, achtteiligen TV-Serie auf YouTube "BTS: Burn the Stage". Der neue Kinofilm dagegen wird ein Mix aus Konzertausschnitten, Interviews und Behind-The-Scenes-Material. Also, perfekt für all die unzähligen Fans!🎶

다같이 브링 더 소울을 보았습니다 pic.twitter.com/omlkMKluOt — 방탄소년단 (@BTS_twt) 6. August 2019

Neuer BTS-Film mega erfolgreich

Schon mit ihrem ersten Film brachen BTS alle Rekorde, so wundert es uns kaum, dass auch "Bring The Soul: The Movie” dem in nichts nachsteht. Noch nie wurde ein Film in so vielen Ländern gleichzeitig released, wie dieser. Und zwar in ganzen 110 Ländern überall auf der Welt. So übrigens auch in deutschen Kinos.🎉

Haben BTS ein Reaction-Video gefilmt?

Aufmerksame ARMYs haben auf den Selfies, die J-Hope nach dem Screening postete, Mikrophone entdeckt und spekulieren jetzt, was das bedeuten könnte. So schrieb einer: "Ich denke, sie filmen einen Kommentar zum Film. Sie haben alle Mics." Und auch ein anderer spielt mit dem selben Gedanken und meint: "Die Boys haben Mics getragen, das bedeutet, dass wir früher oder später ihre Reaktion auf Bring The Soul sehen werden". Weshalb sie die Mikrophone trugen, ist noch unbekannt, aber bestimmt haben sie sich wie immer etwas Cooles für ihre Fans ausgedacht!😍

