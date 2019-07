BTS-Label Big Hit bekommt neue Girl-Band!

BTS-Label: Zusammenarbeit mit GFriend

BTS bekommen neue Konkurrenz! Denn ihr Plattenlabel "Big Hit Entertainment" arbeitet ab jetzt mit einer anderen Plattenfirma, namens Source Music, zusammen. Die Firma hat bringt mehrere K-Pop-Künstler mit in die Familie, unter anderem die K-Pop Girl-Band GFriend. Eine absolute Neuheit beim BTS-Label "Big Hit Entertainment", denn bisher gab's dort noch keine Mädchen-Gruppe – stattdessen nahmen sie Anfang des Jahres TXT unter Vertrag. Die Neuigkeiten verkündeten die Pressesprecher des Labels gestern Abend (Sonntag, 28. Juli 2019). In einem Statement heißt es: "Vor Kurzem wurde ein Vertrag über den Kauf von Anteilen des Labels "Source Music" abgeschlossen, und das Unternehmen wird als Tochtergesellschaft zu Big Hit wechseln."

"Big Hit Entertainment": Mehr K-Pop Bands gesucht!

In nächster Zeit wollen die Manager von BTS sogar noch mehr kleinere Labels bei sich aufnehmen und weitere Firmen-Anteile kaufen. Vor allem sollen noch mehr Girl-Bands im K-Pop-Genre aufgenommen werden und Bands mit "bereits vorhandenem Fandom" in die Familie aufgenommen werden. Das Ziel: Ein riesiges K-Pop-Label aufzubauen! Klingt cool, oder? Vielleicht kommen dann ja in zukunft noch weitere coole Feature-Songs von BTS mit anderen Bands, zum Beispiel mit GFriend!

