BTS: Krasser Remix von diesem Mega-Hit!

BTS: Remix von "Old Town Road"

Lil Nas X schaffte es mit seinem Mega-Hit "Old Town Road" ganz an die Spitze der Welt-Charts. Hammer! Das Lied war so erfolgreich, dass es innerhalb der ersten Woche 143 Millionen Mal bei Spotify gehört wurde. Unfassbar! Im Song vereint er zwei ganz besondere Genres: Trap und Country Musik. Jetzt verlieh ein BTS-Mitglied der Single nochmal einen ganz besonderen K-Pop-Hauch: RM veröffentlichte nämlich einen Remix des Songs!

RM von BTS: Neuer Song

Gestern, am vergangenen Donnerstag (25.7.19) veröffentlichte dann BTS-Mitglied und Rap-Star RM eine neue Version von "Old Town Road". Er benannte den Song sogar um – in RMs Version heißt er "Seoul Town Road". Im Song rappt RM von BTS unter anderem: "Homies made of steel, from Korea, they the be-e-est / Riding to the farm (Huh) / Grabbing all the corn (Huh) / Yeah, I'm gonna take my horse to the Seoul town road." LOL, mal was ganz anderes!

"Seoul Town Road": Darum geht's

Seoul ist die südkoreanische Hauptstadt, wo sich die BTS-Mitglieder kennen lernten. Abgesehen vom neuen Titel und ein paar Zeilen hat RM den Song "Old Town Road" aber beim Original belassen.

