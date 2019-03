BTS: RM veröffentlicht krasses Solo

Yeah, über diese Überraschung freut sich die ARMY megamäßig! Denn bevor BTS im April ihr neues Album „Map of the Soul: Persona“ veröffentlichen, beglückt jetzt RM seine Fans mit einem krassen Rap-Track, inklusive Video.

BTS: RM’s Solo geht voll durch die Decke

Am 12. April ist es so weit, dann werden die „Bangtan Boys“ ihr neues Album „Map of the Soul: Persona“ rausbringen. Um ihren Fans die Wartezeit bis dahin zu versüßen, hat sich das Management von BTS jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Gestern veröffentlichte Big Hit Entertainment bereits den Titelsong „Persona“ und einen dazu passenden, knapp dreiminütigen Comeback-Trailer auf YouTube. Im Mittelpunkt steht dabei das frisch blondierte Bandmitglied RM, das auf koreanisch und englisch mal wieder sein krasses Rap-Talent unter Beweis stellt. Dass die ARMY sich über diese Überraschung mehr als begeistert zeigt, versteht sich von selbst. Innerhalb der ersten paar Stunden nach Veröffentlichung des Clips hatten es bereits mehr als 14 Millionen Menschen angeklickt. Hier könnt ihr euch das Video selbst reinziehen:

