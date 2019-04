Im zweiten Teil von "To All The Boys I've Loved Before" spielt Janel Parrish (aus "Pretty Little Liars") wieder die große Schwester von Lana Condor. Mit ihrem neuesten Instagram-Post macht sie alle Fans ganz schön neugierig..

To All The Boys I've Loved Before: Geheimnisvoller Instagram-Post

Endlich haben die Dreharbeiten zum zweiten Teil von "To All The Boys I've Loved Before" begonnen! Seit der erste Teil im August 2018 auf Netflix lief, können Fans kaum noch die Fortsetzung mit den Hauptdarstellern Noah Centineo (22) und Lana Condor (21) erwarten. Neben den beiden Fan-Lieblingen spielt auch Janel Parrish (bekannt als Mona aus "Pretty Little Liars" und "The Perfectionists") wieder die Rolle der großen Schwester von Lana Condor alias Lara Jean. Auf Instagram gewährte Janel uns einen kleinen Einblick ans Set – und weckte damit unsere Neugier!

TATBILB 2: Janel Parrish postet vom Set

Auf dem Instagram-Pic sind die drei Schwestern des Films, Janel, Lana und die jüngste Schwester Anna, zu sehen. Allerdings erkennt man auf dem Selfie nicht das Outfit von Lana Condor, da Janel einen Schokoladen-Smiley als Filter darüber gelegt hat. "Es sind keine Spoiler über das Outfit erlaubt", schreibt Janel Parrish unter das Selfie. Whaat?! Was kann denn so besonders an einem Outfit sein? Oder dürfen die Schauspieler noch gar nichts von den Dreharbeiten preisgeben? Janel lässt ihre Follower im Dunkeln tappen..

Was es mit dem Outfit von Lana Condor in "TATBILB 2" auf sich hat, werden wir wohl erst erfahren, wenn der zweite Teil endlich auf Netflix läuft. Der genaue Starttermin steht leider noch nicht fest. In einem Interview hatte Noah Centineo verraten, was er sich für seine Rolle des "Peter Kavinsky" wünschen würde.

Übrigens: Noah Centineo ist ab dem 12. April auch in dem Netflix-Film "The Perfect Date" zu sehen.

