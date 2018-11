Alle Infos zum zweiten Teil von “To All The Boys I’ve Loved Before”

„To All The Boys I’ve Loved Before” ist ohne Zweifel einer der angesagtesten Netflix-Filme 2018. Die Buchverfilmung kam bei den Zuschauern so gut an, dass es natürlich nicht lange dauerte, bis die Macher über eine Fortsetzung nachdachten… Hier gibt’s alle Infos.

„To All The Boys I’ve Loved Before”: Zwei weitere Teile geplant?

Die Netflix-Romanze „To All The Boys I’ve Loved Before” basiert auf einer Buchvorlage, die denselben Titel trägt. Millionen von Zuschauern feierten die Lovestory um die süße „Lara Jean“ (Lana Condor) und ihren Schwarm „Peter“ (Noah Centineo). „Lara Jean“ steht in dem Film lange Zeit zwischen zwei Boys, entscheidet sich am Ende aber für „Peter“ und die Geschichte endet damit, wie sie sich dafür entscheiden, es miteinander zu versuchen. Doch ist die Story damit schon auserzählt? Nein! Denn die „To All The Boys I’ve Loved Before”-Autorin Jenny Han hat noch zwei Nachfolge-Bücher geschrieben! Sie tragen die Titel „P.S. I Still Love You“ und „Always and Forever, Lara Jean“ und die liefern mehr als genug Stoff für weitere Netflix-Filme!

Worum geht es im 2. Teil von „To All The Boys I’ve Loved Before”?

Im Buch „P.S. I Still Love You“ bekommt vor allem “John Ambrose McClaren“ eine größere Rolle. Wir helfen euch auf die Sprünge: Er ist einer der fünf Boys, denen Lara Jean einen Liebesbrief geschrieben hat. In einer Film-Fortsetzung könnte der dem attraktiven „Peter“ also durchaus Konkurrenz machen! Denn der nimmt im 2. Teil der Story seinen ganzen Mut zusammen und dreht den Spieß um, indem er Lara Jean ebenfalls in einem Brief seine Liebe gesteht… Dass da was im Busch ist, ließ auch schon Regisseurin Susan Johnson in einem Interview durchblicken: „Beziehungen können harte Arbeit sein und [Peter und Lara Jean] befinden sich in einer echten Beziehung. Und in John Ambrose McClaren entdecken sie, was andere Personen ihnen bieten könnten“, sagte sie gegenüber „Entertainment Tonight“.

Wird Cole Sprouse mitspielen?

Girls, haltet euch fest: Es halten sich bereits hartnäckig die Gerüchte, dass „Riverdale“-Star Cole Sprouse die Rolle des „John“ übernehmen wird. Im Netz kursieren bereits jede Menge Filmplakate (die zugegebenermaßen alle von Fans erstellt wurden), auf denen Cole zusammen mit den anderen „To All The Boys I’ve Loved Before”-Darstellern zu sehen ist. Wie cool wäre das denn, wenn an den Spekulationen wirklich was dran wäre? Dann gäbe es noch einen Grund mehr, sich auf die Fortsetzung der süßen Lovestory zu freuen!

