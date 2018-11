Neuer Netflix-Film mit "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens

"High School Musical"-Fans aufgepasst: Vanessa Hudgens spielt die Hauptrolle im neuen Netflix-Film "Prinzessinnentausch"!

Vanessa Hudgens: Hauptrolle in "Prinzessinnentausch"

Aaaaaah, am 16. November erscheint der neue Netflix-Film "Prinzessinnentausch" und in der Hauptrolle bekommen wir "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens zu sehen! Nach den Erfolgen von der Hype-Filme "To All The Boys I've Loved Before" und "Sierra Burgess Is A Loser" lässt die Streaming-Plattform nicht lange auf neues Material warten. In "High School Musical" hat Vanessa Hudgens damals ebenfalls die Hauptrolle übernommen und die süße "Gabriella Montez" gespielt. In dem neuen Netflix-Film wird Vanessa jedoch gleich zwei Rollen einnehmen: Stacy, eine Bäckerin aus Chicago und Margaret, die Herzogin von Montenaro – einer erfunden Stadt in Belgravia.

"Prinzessinnentausch": Das passiert im neuen Netflix-Film

"Prinzessinnentausch" ist eine romantische Komödie für die Weihnachtszeit. Stacy ist eine Bäckerin aus Chicago, die sich ihren großen Traum erfüllt und zu einem Back-Wettbewerb der Royal-Family von Belgravia in London fliegt – dort trifft sie auf Prinzessin Margaret. Die Überraschung: Sie sehen identisch aus! In dem Trailer erfährt man, dass die Herzogin unbedingt ein normales Leben führen will, weil sie es hasst im Mittelpunkt zu stehen. Also tauschen Stacy und Margaret ihre Rollen. Das ganze endet natürlich im totalen Chaos! Denn Margaret kann gar nicht backen und Stacy verliebt sich in den Prinzen, der eigentlich der Herzogin versprochen ist. Wird ihr Rollentausch auffliegen? Das werden wir wohl erst am 16. November erfahren. Aber eins ist sicher: Dieser Film ist perfekt für die kuschlige Vor-Weihnachtszeit!

Neuer Song von "High School Musical"-Star Ashley Tisdale!

Und es gibt noch eine spannende Neuigkeit für alle "High School Musical"-Fans: Vanessa Hudgens' BFF Ashley Tisdale hat nämlich heute ihren neuen Song "Voices in My Head" veröffentlicht! Fans haben ewig auf neue Musik gewartet, denn das letzte Album der "Sharpay Evans"-Darstellerin ist im Jahr 2009 erschienen. "Voices in My Head" ist der erste Song ihres neuen Albums "Symptoms", welches noch dieses Jahr erscheinen soll. Ashley selbst sagt dazu: "Es ist das authentischste Album, dass ich je gemacht habe!" Wir sind sehr gespannt, wie es klingen wird und wünschen den HSM-Beautys viel Erfolg mit ihren neuen Projekten!

