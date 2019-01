“High School Musical” wird zur Serie!

“High School Musical” kehrt zurück. Diesmal nicht als Film und ohne Zac Efron und Vanessa Hudgens. Dafür wird nun aus der Story eine Serie, die natürlich die alten Klassiker mit einbaut. Lernt jetzt schon die jungen Serienfiguren daraus kennen.

Update 04. Januar 2019

“High School Musical": Deine Lieblingssongs kommen zurück

Wie jetzt bekannt wurde, werden die besten Songs aus den "High School Musical"-Filmen als neuere Versionen auch Bestandteil der neuen Serie sein! Wie cool ist das denn? Bald könnt ihr also wieder vorm TV sitzen und Lieder wie "Bet On It", "Bop To The Top", oder "Breaking Free" mitträllern! Zusätzlich warten natürlich jede Menge brandneuer Songs in der Serie auf euch. Außerdem haben wir erfahren, dass "High School Musical: The Musical" in Doku-Form gedreht wird. Das heißt, ihr werdet die Charaktere ähnlich wie bei "Berlin - Tag und Nacht" durch ihren Alltag begleiten.

Update 19. Oktober 2018

“High School Musical”: Der Hauptdarsteller

Endlich steht fest, wer sozusagen in die Fußstapfen von Zac Efron treten wird: Joshua Bassett ist der Hauptdarsteller in der zehnteiligen Serie, „High School Musical: The Musical“, die ab 2019 laufen wird. Der 17-Jährige, der in die Rolle des "Ricky" schlüpfen wird, dürfte euch vielleicht schon bekannt vorkommen, denn er spielte bereits in der Disney-Serie "Mittendrin und kein Entkommen" mit.

Auch gibt es jetzt erste Informationen, was in der neuen Serie passieren wird: „High School Musical: The Musical“handelt von einer Schul-Clique, die eine große Schulaufführung von „High School Musical“ für den Herbst plant. Doch dabei gibt es abseits von der Bühne mindestens genauso viel Action und Drama, wie auf der Bühne! Besonders cool: Jede Folge soll sowohle einen völlig neuen Song beinhalten, als auch eine neue Version eines der bekannten HSM-Songs!

“High School Musical”: Die Serie

Disneys Streamingdienst "Disney Play" öffnet kommendes Jahr seine Pforten und hat Großes vor. Unter anderem soll es eine "Star Wars"-Realserie von den "Game of Thrones"-Machern Benioff und Weiss geben. Geplant sind allerdings auch serielle Ableger zu Filmen wie "Die Monster AG" und "High School Musical", zu welchem es laut Deadline seit Neuestem erste Informationen gibt. Aktuell wird nach passenden Darstellern für die zunächst zehnteilige Serie gesucht. Jede Episode soll jeweils einen aus den "High School Musical"-Filmen bekannten Song sowie ein neues Lied enthalten. Zu den Produzenten zählen Tim Federle ("Ferdinand") und Oliver Goldstick ("Pretty Little Liars").

“High School Musical”: Die Charaktere

Ricky: Der Protagonist des neuen High School Musicals ist ein charmanter Klassenclown, dessen Freundin Nini nach einem Jahr mit ihm Schluss gemacht hat. Um sie zurückzugewinnen, versucht er im Schul-Musical mitzuspielen, in dem auch Nini eine Rolle hat. Hinter seiner Aufschneiderei verbirgt sich allerdings eine große Unsicherheit.

Nini: Rickys Exfreundin stand früher eher im Hintergrund auf der Bühne, konnte im Zeltlager aber ihr Selbstbewusstsein (und einen neuen Freund) finden. Nun ist sie bereit für eine Hauptrolle.

E.J.: Anwaltssohn, Steve-Jobs-Fan und Ninis neuer Freund wird als geschäftstüchtiger Nerd beschrieben, der selbstgemachte Gimmicks mit zum Vorsingen bringt. Er ist sehr selbstbewusst, doch wenn er eine seiner Panikattacken erleidet, läuft alles aus dem Ruder.

Ashlyn: Die Neue an der Schule versucht erst noch ihren Platz zu finden, nimmt aber kein Blatt vor den Mund. Sie ist politisch interessiert, möchte Songs schreiben und ist Teil des Schülerrats. E.J. ist ihr älterer Cousin.

Big Red: Rickys bester Freund ist ein verschlafener Skater, der im Geiste mit Bill & Ted verwandt ist und ein großes Geheimnis mit sich herumträgt. Er selbst ist seit längerer Zeit in Nini verliebt.

Gina: Eine regelrechte Prinzessin, die nicht glauben kann, dass sie als Zweitbesetzung nach Nini besetzt wurde. Sie wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt und fürchtet um ihren fame.

Vikram: Als Choreograf des High School Musicals sieht er sich bereits auf einer Ebene mit der Musiklehrerin. Er vergöttert Beyoncé und hat seine Tony-Award-Ansprache bereits geschrieben. Versagen ist für ihn keine Option.

Miss Jenn: Die Musiktheaterlehrerin ist unter mysteriösen Umständen von New York zurück nach Utah gezogen und zieht die bunte Welt der Musicals der Realität vor. Sie bringt viel Energie mit und glaubt daran, stets ehrlich zu sein, leidet aber unter großen Selbstzweifeln.

