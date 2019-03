Noah Centineo: Wird er jetzt der neue He-Man?

Schon bald dürfen wir Noah Centineo und vor allem seinen heißen Body in der Rolle des He-Man in "Masters of the Universe" bewundern.

Noah Centineo: Eine krasse Rolle nach der anderen

Noah Centineo wurde durch den Film "To All the Boys I’ve Loved Before" weltweit bekannt. In dem Netflix-Film verkörperte der Schauspieler einen Mädchenschwarm aus der Highschool. Darin gibt er sich als Freund seiner Schulkollegin Lara Jean aus. Schließlich verlieben sich die beiden doch ineinander und machen ihre Fake-Beziehung zu einer richtigen. Nun erwartet Noah Centineo die nächste mega Rolle. Er soll der neue He-Man werden.

Noah Centineo: Neuer He-Man?

Möglich hat ihm die Nebenrolle in "Drei Engel für Charlie" die Türen für He-Man geöffnet hat. Die neue Rolle im Film "Masters of the Universe" könnte ein Sprungbrett für weitere mega Hollywoodfilme werden. Seine Fans können kaum erwarten, den 22-jährigen ständig oberkörperfrei zu sehen. Bis dahin werden sie sich noch ein wenig gedulden müssen. Denn der Kinostart in Deutschland ist bisher noch nicht bekannt.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: