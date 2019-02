Noah Centineo: Heißer Flirt mit Lily Collins

Noah Centineo & Lily Collins: Heißer Flirt am Set

Nach den gescheiterten Flirtversuchen bei Selena Gomez (26) und Camila Mendes (24) startet "To All the Boys I’ve Loved Before"-Schnuckel Noah Centineo (22) eine neue Offensive bei Schauspielkollegin Lily Collins (29). Die beiden haben sich am Set vom Musikvideo von ARTY zum Song "Save Me Tonight" kennengelernt. Darin spielen sowohl Lily als auch Noah die Hauptrolle. Dabei erzählen sie eine Liebesgeschichte. Und auch hinter den Kulissen scheint es ordentlich gefunkt zu haben.

Noah Centineo & Lily Collins: Heißer Flirt auf Instagram

Auf Instagram geht es ganz schön heiß her zwischen Lily und Noah. Als der 22-Jährige das Musikvideo, indem er Regie führte auf seinem Account postete, kommentierte die Tochter von Phil Collins den Post wie folgt: "Wir haben es geschafft!" mit sechs Herzchen dahinter, die alle eine andere Farbe haben. Uhhhh – ganz schön flirty! Doch dabei blieb es nicht. Noah ist derzeit eines der Gesichter der Unterwäsche-Linie von Calvin Klein. Auf einem Shooting-Foto, dass er via Instagram postet, sieht man ihn ganz schön freizügig auf einem Liegestuhl posieren. Lily schreibt dazu: "Ich schaue nie so gut aus, wenn ich herumlungere". Daraufhin antwortete Noah Centineo: "Ach, bitte!" und fügt ein Flammen-Emoji hinzu. Die Fans der beiden sind sich sicher, dass zwischen den Hotties mehr als nur Freundschaft ist.

