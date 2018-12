Nicht nur von ihren Fans wird Superstar Selena Gomez geliebt. Auch dieser beliebte Netflix-Hottie kommt bei der hübschen Sängerin total ins Schwärmen ...

Selena Gomez: So schwärmt der Netflix-Star von der Sängerin

Der „To All the Boys I’ve Loved Before“-Star Noah Centineo ist momentan DER Mädchenschwarm schlechthin! Doch jetzt hat der Hottie verraten, für welche Promi-Frau sein Herz schlägt: Selena Gomez!! „Für mich scheint Selena Gomez einer der coolsten Menschen überhaupt zu sein“, gesteht der Schauspieler. Dass der 22-Jährige bei der Sängerin ins Schwärmen kommt, wundert uns nicht! Schließlich ist Sel ein richtiges Sweetheart. Und genau das scheint auch Noah so gut an ihr zu gefallen. „Außerdem ist sie eine Aktivistin und eine liebende Person. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich so ist, weil ich sie nicht kenne – aber so kommt sie auf jeden Fall bei mir rüber“, fügt der Netflix-Star hinzu. Ob die Bildunterschrift seines Insta-Pics, in der er klar macht, dass er Single ist, wohl an seinen Crush Selena Gomez gerichtet ist? Von seinem Traumdate mit Selena hat Noah auf jeden Fall schon eine ganz klare Vorstellungen ...

Selena Gomez: So stellt sich der Netflix-Star Noah Centineo ein Date mit der Sängerin vor

„Für mich ist es ein perfektes Date, wenn man sich gut unterhalten kann, man sich nicht verstellen muss und es sich gut anfühlt, mit der Person Zeit zu verbringen“, sagt Noah. So wie der der „To All the Boys I’ve Loved Before“-Star von Selena Gomez schwärmt, kann man wohl auf jeden Fall davon ausgehen, dass es bei ihm und der Sängerin ein Date genau so perfekt ablaufen würde. Doch sein absolutes Traumdate hatte Noah nicht mit seinem Celebrity-Crush Selena (bisher jedenfalls nicht), sondern mit seiner Ex-Freundin. „Am Valentinstag vor zwei Jahren hat sie eine Schnitzeljagd für mich organisiert. Die hat an unserem Kennenlern-Ort gestartet und dort geendet, wo wie uns verliebt haben. Das Ganze hat fünf Stunden gedauert und war das Romantischste überhaupt“, erinnert sich der 22-Jährige. Hach, einfach zu süß!

Selena Gomez: So flirtert Noah Centineo mit ihr

Nachdem Noah nun des Öfteren bewiesen hat wie toll er Selena Gomez findet – ist diese Aktion nun die Krönung von allem! Noahs Manager Nick Styne postete auf seinem Instagram-Account ein Throwbackbild mit Selena. Natürlich konnte Noah seine Bewunderung für die schöne Sängerin nicht für sich behalten und kommentierte den Post: „Bahhhh sie ist wunderschön“. Wir hoffen, dass Selena den Schauspieler nun endlich mal wahrnimmt. Die Beiden würden ein mega süßes Couple abgeben.

