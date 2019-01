Noah Centineo & Camila Mendes: Süße Date-Pics aufgetaucht!

Datet Riverdale-Darstellerin Camila Mendes den "To All The Boys I Loved Before"-Cute Noah Centineo? Jetzt sind Pics von einem Date aufgetaucht!

Camila Mendes: Date mit Noah Centineo?

Er ist momentan der absolute Mancrush, sie eine der heißesten Serien-Stars, für Noah Centineo (22) und Camila Mendes (24) könnte es beruflich nicht besser laufen –2018 war ihr Jahr! Durch die Netflix-Original-Filme "To All The Boys I Loved Before" und "Sierra Burgers Is A Loser" wurde Noah zum absoluten Mädchen-Schwarm. Neben seinem süßen Lächeln hat er vor allem mit seiner natürlichen und super symaptischen Art überzeugt. Doch auch Camila ist durch ihre Riverdale-Rolle als Veronica zu einem richtigen Girl-Crush geworden und das sehen nicht nur die männlichen Zuschauer so. Gibt es bei soviel Crush-Potenzial eine Chance für die beiden? Optisch würden sie auf jeden Fall perfekt zusammen passen…

Beweisfoto von Dinner-Date

Und scheinbar haben sie wirklich zueinander gefunden! Denn jetzt wurden die beiden gemeinsam in einem schicken Restaurant gesichtet und auch das ein oder andere Beweisfoto existiert. Bilder sprechen ja bekanntlich mehr als tausend Worte und das Foto der Beiden schreit förmlich: DINNERDATE! Läuft da wirklich was zwischen den beiden Schauspielern oder war es nur ein harmloses Treffen? Zugegeben, die Kulisse ist zu schön um wahr zu sein und ja, das Ganze ist nur eine Inszenierung und kein echtes Date. Aber immerhin ein halbes, denn die beiden wurden bei den Dreharbeiten zu dem neuen Film "The perfekt Date" fotografiert – und der wird schon diesen Sommer auf Netflix zu sehen sein. Vorfreude!

Noah Centineo bleibt Single

Bei der beruflichen Beziehung wird es wahrscheinlich auch bleiben, schließlich ist Camila vergeben. Ihr Herz schlägt für ihren Riverdale Co-Darsteller Charles Melton (28) der in der Serie Reggie Mantle spielt. Bereits seit mehreren Monaten sind die beiden super glücklich zusammen. Noah hingegen ist single – doch bei den hübschen Reh-Äuglein und den kastaninen-braunen Wuschelhaaren wird es sicher nicht mehr lange dauern bis auch er jemanden an seiner Seite hat. Immerhin hat er in seinen letzen beiden Filmen mehr als bewiesen wie schnell sich die Girls in ihn verlieben und wie charmant er doch sein kann. Wir würden es ihm gönnen, bis dahin soller aber noch viele viele Filme drehen…

