Shawn Mendes: So reagieren die Stars auf seine Nacktbilder

Shawn Mendes lässt die Hüllen fallen

Für eine Unterwäschen-Kampagne von Calvin Klein hat Shawn Mendes die Hüllen fallen lassen! Sexy wie nie präsentiert sich der 20-Jährige und verhüllt seinen durchtrainierten Body mit nichts als ein paar engen Boxershorts. Bis jetzt wussten wir gar nicht, dass der Sänger ein Sixpack hat! Wow! Kein Wunder also, dass die ersten beiden Pics der Fotostrecke mega gut ankommen. Innerhalb nur eines Tages hat Shawn 7,7 Millionen Likes auf seinen Insta-Post bekommen und damit mehr als doppelt so viele, wie er sonst durchschnittlich auf seine Bilder bekommt. „Verdammt wie hot!“ und „Ich habe dich schon immer geliebt, aber jetzt liebe ich dich mehr als je zuvor“ sind nur zwei von tausenden begeisterten Fan-Kommentaren.

Sänger fordert: "Lösch das!"

Doch auch die Stars überschlagen sich auf Instagram! „One Republic“-Frontmann Ryan Tedder schrieb “Irgendwo hat irgendjemand gerade gemerkt, dass dieses Foto in seinem Airbnb gemacht wurde!“ LOL! Charlie Puths Kommentar „Hahah!!! Oh shit !!“ hat mehr als 107.000 Likes bekommen und der US-amerikanische Sänger Hoodie Allen forderte spaßeshalber von Shawn: „Lösch das, bevor meine Freundin das sieht!“ Julia Michaels kommentierte mit einem Rosen-Emoji und einem völlig überraschten Smiley, während Shawns Manager Andrew Gertler witzelte: „Kann ich bitte meinen Teekessel zurückhaben?“ (Mal ehrlich, als ob irgendjemand auf den Teekessel im Hintergrund achten würde!) Jennifer Lopez schrieb „Just Killin‘ it” und auch YouTuber James Charles, der bekanntlich nicht unbedingt abgeneigt von Shawn Mendes ist, konnte sich einen Kommentar natürlich nicht verkneifen. „Ich bin bereit, so richtig zerlegt zu werden“, schrieb der Beauty-Vlogger. Was genau er damit meint, wissen wir nicht… aber wir können es uns denken :D

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: