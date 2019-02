Bebe Rexha & Shawn Mendes: Eindeutiges Angebot vor laufender Kamera

Bebe Rexha & Shawn Mendes: Süßer Talk auf dem roten Teppich

Bei den Grammy Awards lief am Sonntagabend in Los Angeles beinahe alles über den roten Teppich, was Rang und Namen hat. So kam es, dass auch Shawn Mendes (20) und Bebe Rexha (29) sich beim Posieren für die Paparazzi in die Arme gelaufen sind. Kurzerhand blieben die beiden Superstars stehen, ließen sich Arm in Arm von den Fotografen ablichten und plauderten ein bisschen miteinander.

Bebe Rexha just invited Shawn Mendes to her house for a party — how do we get an invite?! 😭 #GRAMMYs pic.twitter.com/QxcAMyFXtF — Entertainment Tonight (@etnow) 11. Februar 2019

Nahm Shawn Mendes Bebes Angebot an?

Und es sieht ganz so aus, als hätte Bebe, die in ihrem roten Abendkleid einfach nur umwerfend aussah, nur auf diese Gelegenheit gewartet! Denn die Sängerin zögerte nicht und fragte den süßen Shawn einfach, ob er nach der Preisverleihung vielleicht Bock hätte, zu ihr nach Hause auf eine After-Party zu kommen. Ob der 20-Jährige das Angebot angenommen hat, wissen wir nicht. Seiner Insta-Story nach zu urteilen aber wahrscheinlich eher nicht. Denn da feierte Shawn die Nacht nach den Grammys mit seinem Team bei einem Dinner… bei dem er aber offensichtlich nicht satt wurde. Denn kurze Zeit später snackte der „In My Blood“-Sänger noch genüsslich eine Mitternachts-Pizza.

Instagram/Shawn Mendes



