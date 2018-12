Shawn Mendes mit Brezel beworfen

Eigentlich ist es Shawn Mendes wohl eher gewohnt, dass ihm bei seinen Konzerten Kuscheltiere und BHs von seinen Fans auf die Bühne geworfen werden. Doch jetzt flog dem Sänger eine Brezel entgegen!

Shawn Mendes am Höhepunkt seiner Karriere

Shawn Mendes ist Everybody’s Darling. Kein Wunder, man muss den süßen Sänger mit den braunen Locken und der sanften Stimme einfach mögen. Wie beliebt er ist, zeigen auch seine beiden Grammy-Nominierung für das Lied des Jahres („In My Blood“) und das beste Gesangsalbum. Und das ist eine riesengroße Ehre für Shawn, denn der Grammy Award ist der wichtigste Musikpreis in Amerika. Allein durch die Nominierungen ist der Sänger am bisherigen Höhepunkt seiner Karriere angekommen! Auf seinen Social-Media-Kanälen betont er 20-Jährige immer wieder, wie unglaublich glücklich und dankbar er darüber ist. Vor allem auch deswegen, weil „In My Blood“ laut seiner Aussage der verletzlichste und damit auch persönlichste Song ist, den er jemals gemacht hat.

Shawn Mendes: Krasse Fan-Attacke bei Auftritt

Doch bei all dem Erfolg gibt es auch Leute, die Shawn Mendes anscheinend nicht ganz so krass feiern. Das lässt zumindest die Aktion eines Zuschauers bei einem seiner letzten Auftritte vermuten. Denn als der Kanadier gerade auf der Bühne performte, warf plötzlich jemand aus dem Publikum eine Brezel auf den Sänger! Und die scheint ziemlich hart gewesen zu sein, denn als das zum Wurfgeschoss umfunktionierte Gebäckstück auf Shawns Gitarre aufprallte, zerbrach es in mehrere Stücke.

So reagiert Shawn Mendes auf den Vorfall

In dem Video, das von der Situation existiert, scheint der Sänger zwar kurz zu erschrecken, trotzdem singt er aber unbeirrt weiter. Shawn ist einfach ein Vollprofi und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen – auch nicht von einer fliegenden Brezel! Und er scheint es dem Täter auch nicht wirklich übelzunehmen. Denn er selbst retweetete das Video jetzt auf seinem Twitter-Kanal und schrieb dazu: „Eine RIESIGE Breze!“ Sieht also ganz danach aus, als würde Shawn Mendes die Attacke mit Humor nehmen. Das ist nur noch ein Grund mehr, ihn zu mögen ;)

