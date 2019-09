BTS: Geheimer Dreh?

BTS-Jin postet Witz auf Twitter

Nach ihrer verdienten Pause sind BTS seit Montag offiziell zurück und starteten direkt wieder mit ihren weltweiten Promo-Terminen durch. Natürlich sind ihre Fans auch während ihres straffen Zeitplans immer in Gedanken bei ihnen, weshalb sich Jin einen Moment nahm, um via Twitter ein Bild mit ihnen zu teilen. Darauf steht der Megastar vor einem Gehege mit Rehen und schrieb eine Koreanische Caption dazu. Einige ihrer Follower übersetzten diese aber ins Englische. Und glaubt man ihnen, hat Jin da seinen Sinn für Humor bewiesen. Denn er soll geschrieben haben: "What is it if a deer has good eyes? A good idea (eye-deer)?" Zugegeben fällt der eher in die Kategorie der Flachwitze, trotzdem musste doch jeder kurz lachen, als er es gelesen hat, oder?🤣 Viel spannender an dem Pic, fand die BTS-ARMY aber etwas ganz anderes...

[ trans ]



What is it if a deer has good eyes? A good idea (eye-deer) pic.twitter.com/WBXE2Lda9n — Sel «BTS Translations» (@BTStranslation_) 18. September 2019

Woran arbeiten BTS da gerade? Das denken die Fans!

So cute die Rehe im Hintergrund auch sind, haben die Follower nur Augen für BTS-Member Jin und vor allem für das, was da an seinem Kragen versteckt ist. Sieht man nämlich ganz genau hin, erkennt man dort ein kleines Ansteckmikrophon. Sofort ging es in den Kommentaren noch mehr ab, denn das Mikro könnte ein Hinweis auf ein neues Projekt der Jungs sein. Und so schreiben einige der ARMY zum Beispiel: "Apropos gute Augen... Ich sehe da ein kleines Mic an dir. Ihr seid offensichtlich dabei etwas zu filmen (BV?). Kann es kaum abwarten, was ihr an diesem Tag gemacht habt" oder "Wir kriegen definitiv BV4". Damit beziehen sich die Twitter-User natürlich auf die Reality Show "Bon Voyage" der Jungs, die sie begleitet, wie sie um die Welt reisen. Auf Staffel 4 warten die Fans also schon sehnsüchtig. Natürlich könnten BTS aber auch etwas ganz anderes vorhaben. Vielleicht eine ganz neue Serie, ein Film, ein Musikvideo oder das Mikro kommt einfach nur von einem Promo-Termin. Hoffentlich erfahren wir bald mehr!😱

Good sight you say ,,, well, I spy with my little eye 👀🧐 a tiny lil mic on you 😇 you're obviously in the middle of filming something (BV?) 😉 can't wait to see what this day was all about 😌 #TheGroup #BTS #PCAs @BTS_twt pic.twitter.com/BPGnocID8a — Mai 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐡𝐨𝐬𝐞𝐨𝐤 🥺 BTS enthusiast ☀️ (@MaijaKoko) 18. September 2019

We're definitely getting bv4 — ρ 🌱 (@ohmygoogie) 18. September 2019

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!