Nach Pause: BTS sind zurück

BTS beenden ihre Auszeit

Nach einem monatelangen Marathon an Konzerten und Promo-Auftritten, verkündete die mega erfolgreiche K-Pop-Band BTS, dass sie sich eine wohlverdiente Tour-Pause nehmen. In einem Statement dazu hieß es, dass die Boys während ihrer Auszeit die Möglichkeit nutzen wollen, um zu entspannen, neue Energie zu tanken und sich darauf vorzubereiten sich anschließend wieder als Musiker und Künstler zu präsentieren. Außerdem konnten sie sich nach Langem wieder mit ihren Familien und Freunden treffen und somit ihre sozialen Kontakte pflegen, was besonders wichtig ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht und großem Druck ausgesetzt ist wie BTS. Heute endete ihre Pause allerdings offiziell, was ihre große Fan-Community extrem freut, obwohl sie ihren Stars die Ruhephase natürlich total gegönnt haben. Auf Twittter posten die Follower zur Feier des Tages schon viele Videos und Bilder der Band mit dem Trend-Hashtag #BTSisBack. So schreiben sie zum Beispiel: "Die Jungs sind wieder zusammen und die Balance des Universums ist wieder hergestellt" oder "Wenn dein Leben endlich wieder einen Sinn hat, weil BTS zurück sind". 🙏🏻

The boys are back together, and balance has been restored to the universe #BTSisBack pic.twitter.com/YxIwpJIGiN — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙚𝙡𝙡𝙖 (@be1ieveurgalaxy) 16. September 2019

When you finally have a purpose cause bts is back #BTSisBack @BTS_twt pic.twitter.com/xZmycYEXX8 — Louise Thomson 💜 (@louise_thomson2) 16. September 2019

Das steht für BTS jetzt an

Medienberichten zufolge lassen es BTS nicht erst langsam angehen, sondern stürzen sich direkt wieder in ihre geliebte Arbeit. Denn sie sollen sofort an den Incheon International Airport in Seoul gefahren sein, um ihre weltweiten Promo-Termine, die bereits lange geplant sind, wahrzunehmen. Als nächstes setzen J-Hope, Jimin, Suga, RM, Jungkook, Jin and V dann ihre "Love Yourself: Speak Yourself"-Tour in Saudi Arabien am 11. Oktober fort. Danach kehren sie in ihre Heimat zurück und spielen drei große Shows in Seoul am 26., 27. und 29. Oktober. Was die ARMY noch so Neues von BTS erwartet wie etwa krasser Merchandise, weitere Filme und Co., wurde bisher noch nicht verraten. Aber wie wir die Boys kennen, haben sie sicher wieder Einiges vor!🙌🏻

