BTS: Jungkook bekommt süßes Lob für „Euphoria“-Solo

BTS-Jungkooks Song hat es in eine Hit-Serie geschafft

Die neue HBO-Show "Euphoria" mit Zendaya in der Hauptrolle hat ziemlich eingeschlagen und kam bei vielen Zuschauern richtig gut an. Und das, obwohl sie schon im Vorfeld, ähnlich wie "Tote Mädchen lügen nicht" stark kritisiert wurde. Denn Themen wie Drogen, Gewalt und Co. wurde darin nicht nur oberflächlich angesprochen, sondern sehr detailliert behandelt und dargestellt. Daher ist sie definitiv nichts für schwache Nerven. Eine Aktion hat den Machern der Serie aber mit Sicherheit einige neue Fans beschert: Sie haben BTS in die Serie integriert! Genauer gesagt, lief der Solo-Song "Euphoria" von Jungkook im Hintergrund einer Szene im Finale der ersten Staffel, was die ARMY (die riesige Fan-Community von BTS) richtig gefreut hat. Jetzt sprach Barbie Ferreira, die in der Serie Katherine „Kat“ Hernandez spielt, in einem Interview darüber, wie sie die Musikauswahl fand.🎶

Schauspielerin Barbie Ferreira feiert Jungkooks Solo

"Ich fand, das war ein Schlüsselmoment. Jungkooks ikonisches Solo ‚Euphoria‘ in der Serie ‚Euphoria‘? Das war so schön: Ein bisschen K-Pop, ein bisschen Fandom", erklärte die Darstellerin in einem Interview mit them. und betonte damit nochmal, wie sehr sie den Song und Jungkook, der auf Google, YouTube und Tumblr übrigens das beliebteste BTS-Member ist, selbst hypet. Wer aufgepasst hat, wusste das aber schon. Denn bereits kurz nachdem die Folge lief, postete sie ein Foto aus der Badewanne sowie ein Lip-Sync-Video zum Track. Dazu schrieb sie: "Wer feiert ‚Euphoria‚ von BTS noch... ich tu's nämlich". So cool!😍🙌🏻

barbie ferreira talked about jungkook’s euphoria after the episode last night 😂 pic.twitter.com/LcYxN6WjpG — but namjoon ☠️ (@mmadi_twt) 6. August 2019

Barbie Ferreira of HBO’s Euphoria listening to BTS’ Euphoria by Jungkook in the bath😱🛀🏻🎶#MTVHottest BTS @BTS_twt pic.twitter.com/LKWDem0LmX — 💜Aurelia💜 (@AureliaOT7) 5. August 2019

