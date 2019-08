BTS: Neue Serie!

BTS bekommen eine eigene Serie

Die Jungs von BTS sind für ihren krassen Merchandise bekannt. So kamen dieses Jahr zum Beispiel schon das extrem reale und gut gemachte Handy-Game "BTS World", stylishe Puppen der sieben Member sowie ein UNO-Kartenspiel mit extra Regel raus. Echte Fans haben davon vermutlich schon alles zuhause. Deshalb wurde gestern von Big Hit Entertainment, dem Label der Boys, in einer öffentlichen Präsentation das neuste Projekt rundum die K-Pop-Megastars vorgestellt. Laut ihnen filmt "ein berühmtes koreanisches Produktionsstudio" eine Serie, deren Storyline sich eben um BTS, ihr Leben und ihre Karriere drehen soll. So handle die Show dem Label zufolge von"sieben Jungs, die sich im BTS-Universum zum ersten Mal treffen". Richtig cool! Es gibt nur einen Haken an der Sache, der viele ARMYs vielleicht stören wird....

BTS-Serie ohne die Jungs

Ja, richtig gehört. Die Show dreht sich zwar um die K-Pop-Band, so richtig viel zu tun werden die damit aber scheinbar nicht haben. Denn in der Präsentation wurde auch verraten, dass Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook nicht selbst darin auftreten werden. Dafür werden extra Schauspieler eingestellt, die ihre Rollen (hoffentlich so authentisch wie möglich) übernehmen. Total Schade. Wer könnte die Boys denn auch besser darstellen als sie selbst... Andererseits wissen wir ja alle, wie viel BTS schon allein mit ihren Shows, der Produktion neuer Songs und Video-Drehs zu tun haben. Viel mehr hat das Label noch nicht über das Show-Projekt rausgelassen. ABER: "Das Ziel ist es, die Serie in der zweiten Hälfte von 2020 zu veröffentlichen", erklärte Big Hit Entertainment. Das bedeutet alle BTS-Fans müssen sich schon noch eine ganze Weile gedulden. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden!

