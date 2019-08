5 Seconds Of Summer kaufen BTS Alben

5 Seconds Of Summer supporten BTS

Im Internet ist ein Video aufgetaucht, das die Jungs von 5 Seconds Of Summer zeigt, wie sie an einer Kasse in Südkorea stehen und verschiedene Alben kaufen. Wer sich jetzt fragt, was Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin, Michael Clifford da in den Einkaufswagen gepackt haben, wird sich wundern. Neben ihrem Debüt-Album "5 Seconds Of Summer", welches Hits wie "She Looks So Perfect" hervorbrachte, haben die Boys auch eine andere erfolgreiche Boyband mit einem Album-Kauf supportet: BTS! Wie schön, dass sich auch Boybands untereinander supporten und ihre Kollegen nicht nur als Konkurrenten sehen. Auch BTS supporten regelmäßig andere Musiker, wie zum Beispiel erst kürzlich die K-Pop-Band TXT.

In the show cut of "Welcome, First Time in Korea?" 5SOS were buying BTS Album!

Two worlds are colliding!!pic.twitter.com/4ahw2kY3FR — Sam (@Tae_Squishy) August 29, 2019

5SOS: Teil von TV-Show "Welcome, First Time in Korea"

Das Video, in dem 5 Seconds Of Summer die CDs von BTS kaufen, soll im Rahmen der TV-Reality-Show "Welcome, First Tme in Korea" aufgenommen worden sein. In der Sendung lädt ein in Südkorea lebender Ausländer Freunde aus ihrem Heimatland ein, um Südkorea zu entdecken. Wir sind schon sehr gespannt auf das ganze Video und halten euch natürlich auf dem Laufenden!

