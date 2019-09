BTS ziehen Studenten nach Korea

Seit BTS aus ihrer Pause zurück sind, jagt eine News über die K-Pop-Megastars die nächste. Die neusten sind aber wirklich krass und sehr faszinierend. Klar wissen wir, wie groß der weltweite Hype um die sieben Musiker ist und wie viele internationale Fans ihre Idole supporten. Aber das, was eine großangelegte Umfrage in Korea jetzt ergeben hat, ist echt kaum zu fassen. Die Anzahl der Studenten an koreanischen Universitäten ist an einem absoluten Höhepunkt angekommen und steigt stetig an. Und einer der Gründe, die dafür in der Befragung genannt wurden, waren tatsächlich BTS. Wahnsinn, oder?😳

Guter Einfluss auf BTS-Fans

Dass nun so viele Menschen in Korea studieren wollen, nur weil BTS dort ihre Wurzeln und Heimat haben, ist wirklich heftig, aber gleichzeitig auch eine tolle Entwicklung. Schießlich ist Bildung sehr wichtig. Darüber werden sich die Jungs bestimmt freuen. Toll, dass die K-Pop-Sänger so eine Inspiration für ihre Fans sind und ihre Berühmtheit und Reichweite durch ihre Band BTS nutzen, um für eine bessere Welt zu kämpfen. Erst letztens haben einige Fans zur Feier von RMs Geburtstag 600 Bäume in Sierra Madre gepflanz. Der Künstler selbst hat dazu gerade erst über 80.000 Dollar für Kinder mit Gehörproblemen gespendet. Hammer Aktion!👏🏻

