TXT haben ihr neues Album released

Seit Anfang Oktober wussten wir – durch einen ziemlich krassen Comeback-Trailer – bereits, dass die Boy-Band TXT an neuer Musik arbeitet. Und jetzt ist sie tatsächlich da: Gestern war der große Release ihres Albums "The Dream Chapter: MAGIC". Damit folgt es als zweites Kapitel auf ihre Debut-EP "The Dream Chapter: STAR, MAGIC". Auf der Platte finden alle Fans 8 brandneue Songs von starken Hymnen wie "New Rules" bis hin zu sanften Balladen wie "Magic Island". Dazu wurde gleich noch das Musikvideo zu ihrem "Harry Potter"-inspirierten Track "9 and Three Quarters (Run Away)" veröffentlicht, das total magisch ist. Auch diesmal konnten TXT einiges von ihren Vorbildern BTS lernen, wie sie in einem Interview verrieten.😍

So haben BTS TXT geholfen

Während einer Pressekonferenz bedankten sich TXT bei ihrem Label und ihren Vorreitern: "BTS und Big Hit Entertainment haben uns Flügel verliehen. Um mit diesen Flügen zu fliegen, brauchen wir einen starken Körper", so Band-Leader Soobin. Weiter betonten die Jungs, dass die K-Pop-Megastars ein total wichtiger Teil bei der Entsteheung des Albums waren: "Bang Shi Hyuk und BTS haben uns viele Tipps gegeben. Sie haben uns Ratschläge für das Album gegeben und, welches Mindset wir haben sollten. Sie haben uns gesagt, dass wir hart arbeiten und der Agentur vertrauen sollen." Was für ein toller Support unter den K-Pop-Gruppen herrscht!💪🏻👏🏻

