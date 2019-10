Band-Pause? ARMY sorgt sich um BTS-Mitglieder

Lange sah es so aus, als gäbe es keine Hoffnung mehr für BTS-Mitglied Jin. Seit Monaten sorgt sich die ARMY um ihr Idol, da sie befürchteten, dass der Sänger seinen fast zweijährigen Wehrdienst antreten muss. Eine Pflicht, die Männer zwischen 18 und 28 Jahren in Südkorea leisten müssen. Nachdem BTS im August eine zweimonatige Tour-Pause angekündigt haben, befürchteten Fans, dass sich diese Pause verlängern könnte. Doch jetzt gibt es zum ersten Mal Entwarnung …

BTS: Jin muss noch nicht zum Militär!

Wir mussten lange warten, doch endlich gibt es das erste Statement des BTS-Labels Big Hit Entertainment: Keins der Mitglieder wird in diesem Jahr für den Pflichtwehrdienst eingezogen. "Wir wissen nicht, woher diese Gerüchte kamen, dass jemand noch dieses Jahr dem Militär beitreten muss, das ist falsch", heißt es laut einer Quelle. Die Befürchtungen für Jins Austritt entstanden durch den Politiker Ahn Min Suk, der gesagt hat, dass es für Künstler der Pop-Kultur keine Sonderbehandlungen gäbe, wenn es um die Wehrpflicht ginge.

BTS: Band-Pause trotzdem möglich

Die Entwarnung des Labels bezieht sich jedoch nur auf dieses Jahr! Fans sollten sich also darauf einstellen, dass es nächstes Jahr zu Veränderungen in der K-Pop-Band kommen könnte. Jin ist das älteste BTS-Mitglied, er muss sich bis Juni 2020 beim Militär melden. Je nachdem für welche Tätigkeit er sich entscheidet, könnte seine Rückkehr in die Band ein Jahr oder länger andauern. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich BTS dazu entscheidet weiterzumachen und die Mitglieder rotieren, während sie nacheinander ihre Wehrpflicht antreten. Wir sind uns jedoch sicher, dass die ARMY auch diese Zeit zusammen durchsteht.

