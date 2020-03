Coachella wegen Corona verschoben

Derzeit werden aufgrund des Coronavirus viele beliebte Events und Konzerte abgesagt. Das berühmte "Coachella"-Festival in Kalifornien soll zum Beispiel jetzt erst im Oktober stattfinden. Aber wie sieht es bei uns aus? Jedes Jahr freuen wir uns schließlich monatelang auf die Verkündung der Künstler-Performances auf Festivals wie Rock am Ring, dem Lollapalooza in Berlin, dem Tomorrowland in Belgien, dem Open Air Frauenfeld in der Schweiz und weiteren tollen Sommer-Events. Da viele Festivals schon früh ausverkauft sind, holen Fans sich schon bis zu ein Jahr vor Festival-Start ein Ticket ! Könnte das ihnen diesmal etwa zum Verhängnis werden?

Coronavirus: Welche Festivals finden statt?

Eins ist klar: Momentan weiß niemand, wie sehr das sich immer weiter verbreitende Coronavirus unseren Alltag noch einschränken wird. Nicht nur Konzerte und Sport-Events sind von der gefährlichen Krankheit betroffen, sogar die Dreharbeiten von "Riverdale" wurden schon wegen Corona gestoppt. Auch wenn noch keiner der Veranstalter eine klare Entscheidung treffen konnte, ob die Festival-Saison wie geplant stattfinden kann, haben einige Pressesprecher bereits ein Statement gegeben. Hier mal eine Übersicht:

Rock am Ring/Rock im Park : „Nach derzeitigem Stand findet Rock am Ring 2020 wie geplant statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sollte sich an der aktuellen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden über mögliche Anpassungen und wir informieren euch umgehend.“

: „Nach derzeitigem Stand findet Rock am Ring 2020 wie geplant statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sollte sich an der aktuellen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden über mögliche Anpassungen und wir informieren euch umgehend.“ Parookaville : „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Bürger stehen bei unseren Festival-Planungen immer an erster Stelle“, so Bernd Dicks vom Festivalteam. „Aktuell gehen wir fest davon aus, dass Parookaville wie vorgesehen vom 17. bis 19. Juli stattfinden wird und arbeiten mit unserem gesamten Team an den Vorbereitungen.“

: „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Bürger stehen bei unseren Festival-Planungen immer an erster Stelle“, so Bernd Dicks vom Festivalteam. „Aktuell gehen wir fest davon aus, dass Parookaville wie vorgesehen vom 17. bis 19. Juli stattfinden wird und arbeiten mit unserem gesamten Team an den Vorbereitungen.“ Open Air Frauenfeld : "Nach derzeitigem Stand findet das Openair Frauenfeld 2020 zu 100% statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sollte sich an der aktuellen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden über mögliche Anpassungen."

: "Nach derzeitigem Stand findet das Openair Frauenfeld 2020 zu 100% statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sollte sich an der aktuellen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden über mögliche Anpassungen." Splash!-Festival : "Eure Sicherheit auf dem #splashfestival ist uns sehr wichtig. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen genau und sind in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und anderen Veranstaltern. Noch gibt es bezüglich des Coronavirus keine Verbote, Auflagen oder sonstige Empfehlungen für unsere Veranstaltung, die in ein paar Monaten stattfinden wird. Wir behalten all das jedoch fest im Blick und werden Euch natürlich unverzüglich und transparent über unsere Kanäle informieren, sollte sich die Lage in den nächsten Wochen oder Monaten zuspitzen – was wir natürlich nicht hoffen! Wichtig: Wenn das splash! aufgrund behördlicher Entscheidungen vor Beginn des Festivals abgesagt werden muss, erhält jede*r von Euch den Ticketpreis bzw. den Nennwert der Eintrittskarte erstattet."

: "Eure Sicherheit auf dem #splashfestival ist uns sehr wichtig. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen genau und sind in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und anderen Veranstaltern. Noch gibt es bezüglich des Coronavirus keine Verbote, Auflagen oder sonstige Empfehlungen für unsere Veranstaltung, die in ein paar Monaten stattfinden wird. Wir behalten all das jedoch fest im Blick und werden Euch natürlich unverzüglich und transparent über unsere Kanäle informieren, sollte sich die Lage in den nächsten Wochen oder Monaten zuspitzen – was wir natürlich nicht hoffen! Wichtig: Wenn das splash! aufgrund behördlicher Entscheidungen vor Beginn des Festivals abgesagt werden muss, erhält jede*r von Euch den Ticketpreis bzw. den Nennwert der Eintrittskarte erstattet." Tomorrowland : Die Winter Edition 2020 in Alpe d'Huez fällt wegen des sich immer weiter verbreitenden Coronavirus aus. Ob das "normale" Tomorrowland wie gewohnt stattfinden kann, ist noch nicht entschieden.

: Die Winter Edition 2020 in Alpe d'Huez fällt wegen des sich immer weiter verbreitenden Coronavirus aus. Ob das "normale" Tomorrowland wie gewohnt stattfinden kann, ist noch nicht entschieden. Southside/Hurricane Festival : "Liebe Festivalfans, wir bekommen gerade viele Anfragen bezüglich des Corona-Virus. So ist die aktuelle Lage:

Derzeit gehen wir davon aus, dass das Festival ganz normal stattfinden wird. Wir beobachten die Entwicklung nach wie vor genau und stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Wenn diese zu der Einschätzung kommen, dass Veranstaltungen abgesagt werden müssen, werden wir euch natürlich entsprechend informieren. Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass unsere Sause ersatzlos ausfallen muss, habt ihr als Ticketkäufer*in selbstverständlich ein Anrecht auf eine Erstattung der Ticketkosten."

: "Liebe Festivalfans, wir bekommen gerade viele Anfragen bezüglich des Corona-Virus. So ist die aktuelle Lage: Derzeit gehen wir davon aus, dass das Festival ganz normal stattfinden wird. Wir beobachten die Entwicklung nach wie vor genau und stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Wenn diese zu der Einschätzung kommen, dass Veranstaltungen abgesagt werden müssen, werden wir euch natürlich entsprechend informieren. Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass unsere Sause ersatzlos ausfallen muss, habt ihr als Ticketkäufer*in selbstverständlich ein Anrecht auf eine Erstattung der Ticketkosten." Lollapalooza : Für das deutsche Festival ist bisher nichts verkündet worden – bis September sollte sich die Lage allerdings beruhigt haben. Das Lollapalooza in Chile und Argentinien wurde allerdings abgesagt. In Brasilien findet das Musikfestival offiziell trotz Corona noch statt.

: Für das deutsche Festival ist bisher nichts verkündet worden – bis September sollte sich die Lage allerdings beruhigt haben. Das Lollapalooza in Chile und Argentinien wurde allerdings abgesagt. In Brasilien findet das Musikfestival offiziell trotz Corona noch statt. Wireless Festival : "Uns erreichen viele Fragen zu COVID-19 und Wireless Germany 2020. Nach derzeitigem Stand findet Wireless Germany 2020 wie geplant statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Gesundheit der Festivalbesucher, Künstler und Mitarbeiter ist unsere oberste Priorität und wir beobachten die Entwicklung natürlich sehr genau. Sollte sich an der aktuellen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden über mögliche Anpassungen und wir informieren euch umgehend."

: "Uns erreichen viele Fragen zu COVID-19 und Wireless Germany 2020. Nach derzeitigem Stand findet Wireless Germany 2020 wie geplant statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Gesundheit der Festivalbesucher, Künstler und Mitarbeiter ist unsere oberste Priorität und wir beobachten die Entwicklung natürlich sehr genau. Sollte sich an der aktuellen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden über mögliche Anpassungen und wir informieren euch umgehend." Limestone Festival : "Liebe Festivalfans, wir bekommen gerade viele Anfragen bezüglich des Corona-Virus. So ist die aktuelle Lage: Derzeit gehen wir davon aus, dass das Festival ganz normal stattfinden wird. Wir beobachten die Entwicklung nach wie vor genau und stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Wenn diese zu der Einschätzung kommen, dass Veranstaltungen abgesagt werden müssen, werden wir euch natürlich entsprechend informieren. Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass unsere Sause ersatzlos ausfallen muss, habt ihr als Ticketkäufer*in selbstverständlich ein Anrecht auf eine Erstattung der Ticketkosten."

