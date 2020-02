Bibis Beauty Palace und Julienco zurück auf TikTok

Bibis Beauty Palace und Julienco: Kein TikTok wegen Baby-Stress?

Im Juni letzten Jahres veröffentlichten Bibis Beauty Palace und Julienco ihren letzten Clip auf der Videoplattform TikTok. Danach wurde es ruhig um ihren Account, den die beiden YouTuber gemeinsam unter dem Namen „Julianca“ führen. Einen speziellen Grund für die lange Auszeit nannten die beiden bis jetzt nicht. Wahrscheinlich ist jedoch, dass Bibi und Julian einfach im Moment so viel um die Ohren haben, dass einfach nicht genug Zeit für die lustigen Clips gab. Erst vor einem Jahr kam ihr erster gemeinsamer Sohn Lio auf die Welt. Ende letzten Jahres dann die große Überraschung: Bibi und Julian erwarten erneut Nachwuchs! Dazu kommt, dass Bibis Beauty Palace Schwangerschaft diesmal gefährlicher als ihre letzte. Bibi kämpfte mit einem schmerzhaften Leistenbruch und musste sich sehr schonen. Die Ärzte hatten sie nämlich gewarnt, dass es sonst zu einer Frühgeburt kommen könnte, was Bibis Beauty Palace und Julienco selbstverständlich vermeiden wollen. Fans hatten sogar Angst, dass Bibis Beauty Palace und Julienco sich überanstrengen. Kein Wunder also, dass TikTok da erstmal hintenanstand.

Bibis Beauty Palace und Julienco posten drei neue Clips

Umso mehr freuten sich die Follower der beiden, als sie sich vergangene Woche mit einem lustigen Clip aus der TikTok-Pause zurückmeldeten. „Wohoooo endlich wieder ein Tik Tok!“, schrieb ein Fan unter das Video, auf dem Bibi stolz ihre Babykugel präsentiert und Julian sie mit Fake-Kugel und Perücke auf dem Kopf nachmacht. Auf ein weiteres Video mussten die Follower der beiden auch nicht lange warten. Inzwischen gibt es zwei weitere neue Clips auf "Julianca" zu sehen. Ob Bibis Beauty Palace und Julienco jetzt wieder ganz regelmäßig auf TikTok posten? Immerhin steht nach der Geburt ihrer Tochter wieder Stillen und Windeln wechseln auf dem Programm. Ob da noch Zeit für den ein oder anderen Clip ist? Wir würden uns auf jeden Fall mal über ein gemeinsames Familien-TikTok der vier zusammen freuen! 👨‍👩‍👧‍👦

