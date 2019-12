Bibis Beauty Palace und Julienco geben neues Update zum Baby

Leider verläuft die Schwangerschaft von Bibis Beauty Palace diesmal gefährlicher als die erste. Wie sie in ihrem neuen Youtube-Video erklärt, leidet sie unter einem schmerzhaften Leistenbruch. Doch obendrauf besteht sogar die Möglichkeit, dass sie die nächsten drei Monate im Krankenhaus verbringen muss, falls sich ihre Werte verschlechtern. Bei zu viel Anstrengung könnte es nämlich bei ihr zu einer Frühgeburt kommen. Daher schont sie sich schon seit Wochen und musste viele Video-Drehs und Co. absagen. Momentan geht es ihr aber zum Glück wieder besser und Bibis Beauty Palace und Julienco können sich mit den viel schöneren Seiten der Schwangerschaft bschäftigen. Wie zum Beispiel einen Namen für ihr kleines Mädchen auszusuchen!😍

Endlich haben Bibis Beauty Palce und Julienco einen Namen fürs Baby

In ihrem letzten Clip erklärten die beiden, dass sie noch so gar nicht darüber nachgedacht haben, wie sie ihr zweites Kind nennen wollen. Jetzt hat sich das aber schnell geändert. Im neusten Video gibt Bibis Beauty Palace nämlich zu: "Wir haben einen Namen in der sehr krass engen Auswahl würde ich sagen. Sagen wir, der steht zu 95 Prozent fest. Wir haben ihn aber eigentlich auch wirklich noch niemandem erzählt und sind uns wie gesagt auch noch nicht zu hundert Prozent sicher." Aaaw, wie schön. Wir sind schon super gespannt, wie Bibis Beauty Palace' und Juliencos Mädchen heißen wird und hoffen, dass nun bis zur Geburt alles gut läuft.😊

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!