Überanstrengen sich Bibis Beauty Palace und Julienco?

Bibis Beauty Palace und Julienco arbeiten hart

Hat man die Instagram-Story der beiden YouTuber der letzten Tage verfolgt, hat man schnell gemerkt, dass die beiden wieder voll im Job-Alltag angekommen sind und richtig viel zu tun haben. Julienco und Bibis Beauty Palace drehen neue Videos, die bisher noch geheim sind, und schneiden diese natürlich aus selbst. Und das bis spät in die Nacht wie ihre Posts um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens zeigen. Dass das ganz schön anstrengend ist, bestätigen die beiden sogar selbst. So erklärte die junge Mama gestern: "Julian ist noch unten und schneidet. Ich bin schon mal hochgegangen und mache mich jetzt Bett fertig. Ich bin echt ultra kaputt. Wir haben in den letzten zwei Tagen so viele Videos gedreht, so viel vorbereitet und geschafft, was mich mega freut." und Bibis Beauty Palace' Ehemann Julienco meinte: "Ja, mein Plan von gestern hat ja mega funktioniert, dass ich gerne früher ins Bett gehen würde. Wir haben jetzt schon wieder nach 4 Uhr. Habe bis jetzt noch ein Video geschnitten." Anschließend kümmerte er sich sogar noch um die Wäsche.

Ist Bibis Beauty Palace' und Juliencos Lifestyle zu stressig?

Natürlich sind die beiden noch jung und die heftige Arbeitsphase wird sicher auch bald vorbeigehen, trotzdem ist der Schlafentzug nicht sehr gesund. Schließlich haben die beiden ja einen kleinen Sohn, der sie nicht jeden Tag ausschlafen lässt. Obendrauf kommt, dass Bibis Beauty Palace Schwangerschaft diesmal gefährlicher ist als die letzte. Sie kämpft mit einem schmerzhaften Leistenbruch und muss sich sehr schonen. Die Ärzte hatten sie nämlich gewarnt, dass es sonst zu einer Frühgeburt kommen könnte, was Bibis Beauty Palace und Julienco selbstverständlich vermeiden wollen. Hoffenlich geben die beiden gut auf sich Acht und können bald wieder länger schlafen!🙏🏻

