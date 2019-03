Bibis Beauty Palace: Geheimnisvoller Dreh-Tag

Bibis Beauty Palace: Projekt in Jogginghose

Bibis Beauty Palace und ihr Mann Julienco hatten gestern einen ganz schön anstrengenden Tag: Die beiden mussten schon um 7 Uhr morgens aufstehen, denn es standen gleich mehrere Drehs bzw. Shootings für die Kölnerin an! Da die beiden YouTuber einen anderen Schlafrhythmus haben, als viele andere Menschen (sie gehen durchschnittlich gegen 2 Uhr morgens schlafen und stehen dementsprechend auch nicht ganz so früh auf), dürfte das schon ein bisschen hart gewesen sein. Nachdem Bibi sich direkt nach dem Aufstehen ein schönes, natürliches Make-Up verpasst hatte, ging es los mit dem Projekt: Den ganzen Tag wuselte ein mehrköpfiges, englischsprachiges Kamerateam um die 1,55 m kleine Blondine herum, die die ganze Zeit über lässig mit einer Jogginghose bekleidet war. Mal chillte sie mit ihrem Handy auf der Couch, mal stand sie mit einer Pfanne am Herd… doch was da so nach entspanntem Alltag aussah, war in Wirklichkeit harte Arbeit!

Wofür drehen Bibi und Julian?

Bibi war gestern so eingespannt, dass ihr kaum Zeit zum Durchatmen blieb. „Wir hatten gerade einen Dreh und werden gleich noch einen weiteren Dreh haben“, verriet Julienco gestern Nachmittag, als er und Bibi sich mal kurz ein Päuschen zu Hause gönnten. Puh, ganz schön stressig! Ganze zwölf Stunden sollte der Arbeitstag am Ende insgesamt dauern. Aber von nichts kommt ja bekanntlich auch nichts 😉 Worum es bei dem Dreh genau ging, haben Bibi und Julian bisher noch nicht verraten. Nur so viel: Es ist ein Werbespot! Wir sind auf jeden Fall jetzt schon ganz gespannt auf das Ergebnis!

