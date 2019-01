Bibis Beauty Palace: Verletzung im Urlaub

Oh no! Bibis Beauty Palace hat sich im Dubai-Urlaub ganz schön weh getan...

Bibi und Julian: Erster Urlaub mit Baby

Bibis Beauty Palace und Julienco genießen gerade ihren ersten Urlaub als kleine Familie: Vor einigen Tagen reisten die beiden Webstars zusammen mit ihrem dreieinhalb Monate alten Baby nach Dubai. Dort lassen es sich die frisch gebackenen Eltern so richtig gut gehen: Sie gönnen sich das geilste Essen, lassen sich in der Sonne bräunen und leben in einer fetten Suite in einem traumhaft schönen Hotel. Die beiden machen alles richtig, schließlich verpassen sie hier im kalten Deutschland gerade nicht wirklich etwas. Doch die Urlaubs-Idylle wurde jetzt von einem tragischen Vorfall getrübt: Bibi hat sich eine Verletzung zugezogen!

Bibis Beauty Palace: Das ist passiert

In ihrer Insta-Story verriet die 25-Jährige jetzt, dass sie einen kleinen Unfall hatte: „Es war gerade alles so schön und dann bin ich gerade durch die Tür gegangen… und dann hab ich mir so hart den Finger eingequetscht. Er ist einfach sofort angeschwollen und blau geworden. Es tut so unendlich weh“, jammerte Bibi, während sie ihren lädierten Finger in die Kamera hielt. Und tatsächlich: Ihr linker Mittelfinger war sichtlich dicker als die anderen Finger und in der Mitte prangte ein fetter blauer Fleck. Autsch!

Instagram/bibisbeautypalace

Bibis Beauty Palace: Sexy Bikini-Girl

Trotz des schmerzhaften Vorfalls ließ Bibis Beauty Palace sich die Laune aber nicht verderben. An so einem coolen Ort wie Dubai kann man schließlich auch fast nur gut drauf sein. Übrigens präsentierte die Blondine sich jetzt aus ihrem Urlaub zum ersten Mal seit der Geburt ihres Sohnes Anfang Oktober im Bikini – und ihr Body kann sich sowas von sehen lassen (siehe Bild oben!) Man sieht Bibi überhaupt nicht an, dass sie erst vor Kurzem ein Baby zur Welt gebracht hat. Auch Julienco ist mega stolz auf seine hübsche bessere Hälfte: „Man hab ich ne heiße Frau“, schrieb der 25-Jährige in seiner Insta-Story.

