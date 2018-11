Bibis Beauty Palace bringt Fans zum Weinen

Bibis Beauty Palace weiß gar nicht, wo hin mit ihren Gefühlen. Die YouTuberin ist so emotional, dass auch ihre Fans nicht anders können… und ein paar Tränchen verdrücken!

Bibis Beauty Palace: Drei Fotos mit riesen Bedeutung

Bibi ist gefühlt die glücklichste Frau der Welt. In den letzten Monaten sind gleich drei ihrer größten Herzenswünsche in Erfüllung gegangen. Manchmal kann die 25-Jährige selbst nicht glauben, wie gut es das Leben mit ihr meint. Gestern versuchte Bibi, ihre Gefühle in einem Insta-Post zum Ausdruck zu bringen. Dafür hatte die YouTuberin extra drei Fotos zusammengebastelt, die für sie von großer Bedeutung sind. Mit dem ersten Bild haben sie und Julienco im Mai bekanntgegeben, dass sie ein Baby erwarten. Damals hatte die Kölnerin erst einen Mini-Babybauch! Das zweite Bild zeigt Bibi schon mit einer deutlich größeren Babykugel im September, wie sie und ihr Julian sich nach mehr als neun Jahren Beziehung das Jawort gegeben haben… und auf dem dritten Bild ist schließlich die winzig kleine Hand ihres Sohnes zu sehen, der ihr Glück Anfang Oktober perfekt machte.

Bibi: „Ich bin einfach überwältigt“

Zu diesen drei bedeutsamen Fotos schrieb Bibi die rührenden Worte: „Gestern, als ich in einem ruhigen Moment auf der Couch saß, habe ich über die letzten Monate meines Lebens nachgedacht.. Das bisher entscheidenste & emotionalste Jahr, mit den größten Veränderungen. Alle großen Ereignisse, die ich mir für mein Leben gewünscht habe, sind in so kurzer Zeit hintereinander passiert, dass ich mein Glück immer noch nicht fassen kann.. Ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet, wir haben ein wundervolles Kind bekommen & sind zusammen in ein Haus gezogen. Ich schaffe es gerade nicht, meine Gefühle in Worte zu fassen, aber wenn ich mir diese Collage anschaue, bin ich einfach überwältigt. Gerade in dieser Sekunde redet & kuschelt @julienco_ mit unserem kleinen Schatz und ich könnte weinen vor Glück und Stolz.“

Fans total gerührt

Doch nicht nur Bibi kamen da vor lauter Glück die Tränen, sondern auch ihren Fans! Denn die freuen sich so sehr mit der 25-Jährigen, dass sie ihren Gefühlen unter dem emotionalen Insta-Post in den Kommentaren freien Lauf ließen: „Wenn ich diesen Text hier lese bleibt einfach mein Herz stehen! Du hast einfach deinen Lebenstraum ermöglicht“, schrieb ein Fan-Girl. „Ich habe Freudentränen in den Augen“ schrieb ein anderer Fan und ein drittes Fan-Girl schrieb: „OMG ich musste weinen, als ich es gelesen habe!“

