Bibis Beauty Palace: So groß ist das Baby

Der Baby-Sohn von Bibis Beauty Palace und Julienco ist am Wochenende einen Monat alt geworden. Er ist also immer noch miniklein… Das sollte man zumindest denken.

Bibis Beauty Palace muss Babysachen ausmisten

Es klingt unglaublich, ist aber wahr: Das Baby von Bibis Beauty Palace ist wenige Wochen nach seiner Geburt schon aus seinen ersten Klamotten rausgewachsen. „Es sind echt schon Sachen da, die ihm einfach nicht mehr passen. Das ist so krass und auch irgendwie traurig“, sagte Bibi gestern in ihrer Insta-Story, während sie sich daran machte, zum ersten Mal Babykleidung auszusortieren. Natürlich freut sich die frisch gebackene Mama mega darüber, dass ihr kleiner Schatz schon gewachsen ist. „Aber guckt mal, wie süß die Sachen sind und die können wir ihm jetzt einfach nicht mehr anziehen“, klagte die 25-Jährige und filmte ein paar super niedliche Babystrampler.

Krass: So schnell wächst ein Baby

Doch daran wird sich die Kölnerin wohl oder übel gewöhnen müssen, denn gerade in den ersten paar Lebensmonaten wächst ein Baby mega schnell! Wenn seine Entwicklung optimal verläuft, sollte Bibis Kleiner in den ersten sechs Lebenswochen etwa 2-5 cm größer geworden und bis zum vierten Monat noch einmal um etwa 5 cm gewachsen sein! Bis zum siebten Monat sollte seine Körpergröße zwischen 60 und 72 cm liegen und bis zum Ende des ersten Jahres zwischen 67 und 80 cm. Das Faszinierende an dem Ganzen ist, dass so ein kleines Menschlein sich im Normalfall ja von nichts anderem ernährt, als von Muttermilch! Und die reicht aus, um dem Baby so einen krassen Wachstumsschub zu verpassen. Wir freuen uns schon darauf, Bibis Kleinem dabei zuzuschauen, wie er groß und stark wird. Aber sieht ja ganz so aus, als würde der Sohn des YouTuber-Couples bestens wachsen gedeihen ;)

Das könnte dich auch interessieren: