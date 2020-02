Bibis Beauty Palace: Damit hätte wohl niemand gerechnet!

Fans staunten nicht schlecht, als sie am Samstag in der Kölner Innenstadt auf Bibis Beauty Palace, ihren Mann Julienco und Sohn Lio trafen. Für ihr neues Video, hatte sich Bibis Mann Julian nämlich eine ganz besondere Aktion überlegt: Eine Stunde lang, gab es für jedes Selfie, das Bibi mit ihren Fans machte, eine Belohnung von 50€ oben drauf. Bibis Follower konnten ihr Glück kaum fassen: Für ein Foto mit dem großen Vorbild bezahlt zu werden, passiert einem schließlich auch nicht alle Tage. Dass die YouTuberin ihre Fans, mit einer solch coolen Aktionen etwas zurückgeben möchte, ist jedoch nicht das erste Mal! Bibis Beauty Palace verschenkte in einem Video bereits zwei Autos an ihre Fans, die sie aus eigener Tasche gekauft hatte. Und auch die Ausbeute ihrer 20.000€ Shopping-Tour verschenkte Bibis Beauty Palace von an ihre Follower. Crazy! 😱 Mit ihrer verrückten Video-Idee sorgte Bianca am Samstagnachmittag natürlich für ordentlich Wirbel. Als immer mehr Menschen Wind von ihrer Aktion bekommen, versucht Bibi mit allen Mitteln, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Als eine Gruppe von Fans sie erneut nach einem Selfie bittet, frägt Bibis Beauty Palace sogar, ob sie ihr im Gegenzug einen Becher Kaffee besorgen könnten, um in der Kaffee-Filiale nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. "Die beste Idee, die ich je hatte!", erzählt die YouTuberin stolz.

Bibis Beauty Palace: Nächstes Mal muss Julian blechen

Nach 60 Minuten macht die YouTuberin schließlich Kassensturz: "In einer Stunde habe ich 850€ an euch verschenkt, das ist wirklich krank!". Auf das neue verrückte Aktion des YouTube-Paares müssen wir wohl auch gar nicht mehr so lange warten. Am Ende des Videos kündigt Bibis Beauty Palace nämlich an: "Für alle, die die Aktion auch mit Julian auf seinem Kanal sehen möchten, gebt uns einen Daumen nach oben. Und nächstes mal wird es noch viiiiiel krasser…" Wir sind gespannt, wie viel die beiden für ihr nächstes Video wohl für ihre Fans springen lassen…😳

