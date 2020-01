Bibis Beauty Palace und Julienco: Seit Jahren ein Dreamteam!

Bibis Beauty Palace und Julienco sind schon lange im YouTube-Business dabei. Um genau zu sein, drehen die beiden seit acht Jahren Videos und sind damit so erfolgreich, dass sie mittlerweile zu den bekanntesten Webstars Deutschlands gehören. Die 26-Jährige Bibi ist auch ein echtes Allroundtalent. Man sieht sie in TV-Werbespots, sie produziert ihre eigene Kosmetikmarke "Bilou", sie ist Schauspielerin, Sängerin und Mutter. Über die letzten Jahre haben Julian und Bianca sich stark verändert. Sie sind erwachsen geworden, haben eine Familie gegründet und geheiratet. Es gibt auch kaum etwas, was Bibis Beauty Palace und Julienco nicht mit ihren Followern teilen und nie zeigen würden! Das Traumpaar, Bibi und Julian, ist durch die Schwangerschaft noch tiefer miteinander verbunden. Das haben auch ihre Fans bemerkt! Und bald wird die süße Familie Claßen weiteren Zuwachs bekommen 👶🏻

Bibis Beauty Palace: Prankt Julienco sie?

Das dachte sich auch Bibis Beauty Palace, als Julienco zu ihr sagte: "Ich habe eine Überraschung für dich. Mach die Augen zu und nicht schummeln. Du musst mir versprechen, sie geschlossen zu halten, bis ich dir sage, du kannst sie wieder aufmachen." Als Bibi dann ihre Augen öffnete, überreichte ihr Julian einen riesigen Blumenstrauß und eine Louis Vuitton Handtasche. Und zwar nicht irgendeine. Es handelt sich um eine limitierte Tasche, ein gehyptes Modell, welches online sofort ausverkauft war. Doch das hat Julian nicht von seiner Suche abgehalten. Er telefonierte so lange, bis er das allerletzte Exemplar in einem französischen Store ergatterte! Wie süß! 😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!