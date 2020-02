Bibis Beauty Palace & Dagi Bee: Erneuter Kontaktabbruch?

Früher waren Bibis Beauty Palace und Dagi Bee unzertrennlich. Doch ein kleiner Streit entzweite die Freundschaft der Beiden damals. Obwohl Dagi schon kurz danach bekannt gegeben hat, dass sich der Mini-Streit klären konnte, sieht man die beiden auch heute selten zusammen. Viele Fans vermuten deshalb noch immer, dass sich die YouTuberinnen nicht mehr mögen. Stimmt das? Oder finden sie einfach keine Zeit mehr, sich mal wieder zu treffen? Denn sowohl Dagi als auch Bibi sind nicht nur auf YouTube und Instagram super erfolgreich, sondern haben sich auch noch beide zu krassen Unternehmerinnen entwickelt. Ihre Marken "Beetique" und "Bilou" verlangen ihnen dabei einiges ab. Was steckt also wirklich hinter dem seltenen Kontakt? In ihrer Insta-Story nimmt Dagi jetzt Stellung dazu.

Dagi Bee: Das steckt hinter dem seltenen Kontakt zu Bibis Beauty Palace

Immer wieder ließen verschiedene Anzeichen darauf schließen, dass sich die beiden YouTuberinnen immer noch nicht leiden können. So tauchte zum Beispiel letztes Jahr im Mai plötzlich ein super unverschämter Kommentar von Bibis Beauty Palace unter Dagi Bees Bild auf. Später stellte sich jedoch raus, dass es lediglich ein Prank von Bibis Mann Julienco war… Doch das beruhigt die Fans der Beiden bis heute nicht. Viele von ihnen sind sich sicher: Die Web-Stars mögen sich nicht mehr! Kein Wunder also, dass ein Fan bei einer Fragerunde auf Dagis Instagram-Account genau dieses Thema wieder anspricht „Warum hast du den Kontakt mit Bibi abgebrochen?“, lautet seine Frage. Doch anstatt super genervt darauf zu reagieren, nimmt die YouTuberin es gelassen und klärt ihre Follower ein weiteres Mal auf: „Habe ich nicht. Aber eins muss ich ihr lassen: in Sachen WhatsApp braucht sie echt Nachhilfe.“ Scheint also so, als wäre bei den Beiden alles im grünen Bereich. Also, fast. Wäre da nicht die Sache, mit dem Antworten auf WhatsApp. Aber, das so etwas einem Mal durchrutschen kann, kennen wir ja alle …

Instagram @dagibee

