Bibis Beauty Palace: "Es war nicht so schön"

Auf Instagram hatte sich Bibis Beauty Palace nach der Geburt von Baby Emily per Video schon gemeldet. Jetzt folgte auch das Comeback auf YouTube. Dort postete sie mit Ehemann Julienco einen Geburtsbericht. Da es diesmal ein geplanter Kaiserschnitt war, wussten die Youtuber ja genau, wann ihre kleine Tochter zur Welt kommen würde. Aufgrund der Coronakrise war die Stimmung im Krankenhaus natürlich sehr angespannt und die Hebamme meinte: "Schauen sie, dass sie,so schnell es geht, wieder entlassen werden." Für Bibis Beauty Palace fühlte sich das Ganze nicht so schön an, da sie Operationen generell nicht mag. Dennoch war es für sie und Julienco eine wunderbare Erfahrung, besonders weil sie eine Kaisergeburt machen konnten.Sie durften also zusehen, wie Baby Emily auf die Welt kommt. Alles in allem verlief die Geburt nach Plan und Mama und Baby ging es soweit gut. Erst danach kam der schwierege Teil.

Julienco musste Bibis Beauty Palace und Baby Emily verlassen

Schon eine Woche zuvor hatten Bibis Beauty Palace und Julienco wegen Corona Angst vor der Geburt, da sie befürchteten, dass er nicht mitkommen darf. "Wir wussten bis zu dem Morgen hin nicht, ob ich dabei sein darf, ob ich danach bleiben darf!", erklärt der Youtuber im Video. Beide machten sich große Sorgen, dass Bibi alleine sein müsste. Zum Glück kam es nicht soweit und er durfte den Kaiserschnitt miterleben. Allerdings konnte Julienco danach nur eine gute Stunde mit Bibis Beauty Palace und Baby Emily verbringen und musste dann das Krankenhaus verlassen. Das war für beide verständlicherweise sehr hart. Dennoch können sie die Entscheidungg aufgrund des Coronavirus total nachvollziehen und die YouTuberin und ihre kleine Tochter durften auch ziemlich schnell nach Hause zu Papa Julienco und Bruder Lio kommen. Jetzt sind sie also alle vereint und können ihre Zeit als Familie genießen.😍

