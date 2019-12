Tolle Weihnachtsaktionen von Bibis Beauty Palace und Julienco

Die beiden Web-Stars Bibis Beauty Palace und Julienco sind gerade einmal Mitte 20 und haben in ihrem Leben schon so viel erreicht (zumindest finanziell), was sich andere nicht mal erträumen würden. Sie leben mit ihrem kleinen Sohn Lio in einem riesigen Haus, fahren ein teures Auto und verdienen ihr Geld mit einem Job, den sie lieben. Zur Weihnachtszeit dachten die YouTuber nun jedoch, dass es an der Zeit ist ein bisschen was zurückzugeben. Deshalb überlegten sie sich für ihre Videos im Dezember tolle Aktionen. So verschenkten Bibis Beauty Palace und Julienco etwa zwei Autos an Fremde, spendeten in jedem Clip 1000 Euro an eine andere wohltätige Einrichtung und versorgten ein ganzes Kinderheim mit Weihnachtsgeschenken. Hammer! 😍 Allerding sollte auch die Fmaily nicht zu kurz kommen!

Bibis Beauty Palace und Julienco überraschen seine Schwester

In diesem Jahr feierte die ganze Familie von Julienco und Bibis Beauty Palace, die momentan mit einem Mädchen schwanger ist, an Heiligabend bei ihnen zuhause. Als es dann an die Bescherung ging, kam der große Moment. Denn die beiden hatten eine krasser Überraschung für Julians Schwester Bianca, die ebenfalls schwanger ist, und deren Ehemann. In der Garage des YouTuber-Pärchen stand ein schwarzer Dacia Duster SUV (neu bis zu knapp 19.000 Euro wert) mit einer großen Schleife auf der Motorhaube.😳🚘 Seine Schwester brach vor Freude in Tränen aus und Julienco und Bibis Beauty Palace waren super happy über die gelungene Surprise.

Diesen SUV verschenkten Bibis Beauty Palace und Julienco YouTube @bibisbeautypalace

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!