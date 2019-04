Coachella: Diese YouTuberin hat ihren Besuch nur gefaket!

Coachella: Bloggerin fakete ihren Besuch

Für viele ist es der größte Traum: Einmal mit seinen Lieblingsstars und Influencern auf dem mega angesagten Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste zu feiern. Ein hippes Festival-Outfit zu tragen, abgefahrene, farbenfrohe Frisuren zu stylen und vor dem berühmten Coachella-Riesenrad zu posen.Wer dem Instagram-Account der 28-jährigen YouTuberin und Sängerin Gabbie Hanna folgt, bekommt genau diese beschriebenen Fotos zu sehen. Ihre rund 3,8 Millionen Instagram-Follower konnten dort mitverfolgen, wie Gabbie auf dem Coachella war – scheinbar. Denn wie sich herausstellte, war nichts davon echt..

YouTuberin hat Coachella-Fotos gephotoshopt

In Wahrheit war der YouTube-Star aus den USA nie auf dem Festival, sondern die ganze Zeit über zu Hause. WHAT!? Gabbie Hanna, die unter dem Namen The Gabbie Show auf der Videoplattform Vine erste Bekanntheit erlangte, hat ihren Coachella-Ausflug nur inszeniert. Es war nur ein Prank! Die Instagram-Fotos ließ sie von einem guten Freund photoshopen. Ebenso wie ihre Stories nicht echt waren, sondern nur von Freunden geklaut. Auch die Ortsmakierungen waren gefälscht. Echt heftig! Ihr fragt euch jetzt sicher, warum sie so etwas tut und ihre Follower so derart belügt?!

In einem YouTube-Video hat Gabbie ihre sechs Millionen Abonnenten dann aufgeklärt. Die 28-Jährige kritisierte, dass viele Leute nur aufs Coachella gehen, um Fotos für Instagram zu machen und nicht, um es zu genießen. Ebenfalls schockierend: Sie hat Bekannte, die sich an einem Wochenende in zwei verschiedenen Looks ablichten lassen – um dann vorzugeben, an beiden Wochenenden am Start gewesen zu sein. Krass!

Gabbie Hanna: "Social Media ist eine Lüge"

„Es ist so einfach, Dinge in den sozialen Medien zu fälschen", sagt Gabbie in ihrem YouTube-Video, das inzwischen über zwei Millionen Mal aufgerufen wurde. „Ich weiß, dass die Social-Media-Welt perfekt wirkt und viele sich denken, wow, diesen Lifestyle, diesen Urlaub, dieses Auto oder diesen Körper möchte ich auch haben", sagt sie weiter. „Ich möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, dass nicht alles immer so ist, wie es scheint.“

Die junge Frau hat also definitiv gute Absichten. Es ist wirklich schockierend, wie leicht man etwas auf Instagram vortäuschen kann. Während ihres Pranks fühlte sich die 28-Jährige übrigens ganz schön schuldig. Wir finden: Mutige Aktion und eine wichtige Sache!

Sieh selbst, wie der wahre Hintergrund von Gabbies Fotos aussah:

