Ariana Grande: So viel bekommt sie für einen Auftritt beim Coachella

Ariana Grande: Millionen-Gage für Coachella-Auftritt

Der Auftritt von Ariana Grande gehörte zweifelsohne zu den absoluten Highlights am ersten Coachella-Wochenende. Superstars wie Justin und Hailey Bieber und Billie Eilish feierten die 25-Jährige am Sonntag im Publikum, wie ganz normale Fans. Viele der Festival-Besucher kamen vielleicht sogar extra wegen Ari zu dem Event ins amerikanische Indio. Das wissen natürlich auch die Coachella-Veranstalter – deshalb ließen sie sich Ariana Grandes Auftritt auch so einiges kosten. Umgerechnet rund sieben Millionen Euro sollen sie für den Auftritt der „Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored“-Interpretin hingeblättert haben.

Coachella: So „wenig“ bekommen die anderen Haupt-Acts gegen Ari

Gerechtfertigt wird diese hohe Gage unter anderem auch damit, dass Ari das Coachella mit ihrem Auftritt sozusagen „gerettet“ hat, nachdem einer der anderen Haupt-Acts, Kanye West, kurzfristig abgesprungen war. Normalerweise sollen Headliner übrigens „nur“ zwischen 2,6 Millionen und 4,4 Millionen Euro Gage bekommen. Von daher hat Ariana Grande ein mehr als gutes Geschäft gemacht!

